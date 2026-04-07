France-Collision entre un TGV et un poids lourd dans le Pas-de-Calais, le conducteur du train tué, 16 blessés

(Actualisé avec point de presse)

Une collision survenue mardi matin entre un TGV et un poids lourd sur un passage à niveau à Bully-les-Mines (Pas-de-Calais) a fait un mort, le conducteur du train, et 16 blessés dont deux graves, a annoncé la préfecture du Pas-de-Calais.

Le chauffeur du camion a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête judiciaire pour "homicide involontaire" et "blessures involontaires" par "mise en danger délibérée de la vie d'autrui", a indiqué le procureur de la République de Béthune, Etienne Thieffry, lors d'un point de presse sur le site de l'accident.

Un homicide routier répondant à cette qualification est passible d'au moins sept de prison et 100.000 euros d'amende.

L'accident s'est produit à 06h48 (04h48 GMT) entre le train à grande vitesse qui effectuait la liaison Dunkerque-Paris et le convoi exceptionnel, a précisé la préfecture dans un communiqué.

Le train transportait 246 passagers et deux contrôleurs; le camion, chargé de matériel militaire, était conduit par un civil, a dit le préfet du Pas-de-Calais François Xavier Lauch lors du point de presse.

Sur les 16 blessés, deux étaient en urgence absolue et 11 en urgence relative, a déclaré le préfet. Les deux personnes en urgence absolue "vont bien, elles ont été conduites à l'hôpital mais leurs jours ne sont pas en danger", a-t-il ajouté.

Près de 150 membres des forces de sécurité et de secours ont été mobilisés. Une assistance psychologique est apportée aux passagers, qui ont été regroupés dans une salle locale avant de prendre place dans six bus affrétés par la SNCF.

"Beaucoup ont été très choqués", a rapporté le PDG de la SNCF, Jean Castex, au côté du préfet.

"Nous ne connaissons (...) pas les conditions précises de cet accident et encore moins ses causes", a-t-il poursuivi, soulignant que le passage à niveau à quatre barrières était "en état de fonctionnement normal".

"Les barrières ont parfaitement fonctionné, (...) un TER était passé quelques minutes précédemment", a-t-il dit.

La SNCF indique sur son site internet que la circulation a été interrompue entre Béthune et Lens dans les deux sens à la suite de l'accident. La voie ferrée sera fermée pendant "au moins une semaine a priori vu l'ampleur des dégâts", a dit Jean Castex.

Des photos de la collision postées sur les réseaux sociaux montrent un poids lourd bleu, cabine renversée, ainsi que l'avant et la cabine du conducteur du TGV totalement emboutis.

(Rédigé par Sophie Louet, avec Inti Landauro, édité par Benjamin Mallet)