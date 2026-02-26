France-Catherine Pégard nommée ministre de la culture

L'Elysée a annoncé jeudi un remaniement à la marge du gouvernement mené par le Premier ministre Sébastien Lecornu, actant l'arrivée de Catherine Pégard à la Culture.
(Rédigé par Blandine Henault, édité par Kate Entringer)
La Poste a annoncé jeudi un bénéfice net en baisse de 17,7% en 2025, après une année 2024 dopée par une cession, mais le groupe peut toujours s'appuyer sur un exercice solide pour son pôle financier. Le bénéfice net a atteint 1,16 milliard d'euros, après une année ... Lire la suite
L'équipementier Valeo a dégagé un bénéfice net de 200 millions d'euros en 2025, en hausse de 23%, malgré des ventes en baisse de 2,7% à 20,9 milliards, a annoncé le groupe jeudi. Sa marge opérationnelle s'est améliorée à 4,7% contre 4,3% en 2024, a précisé le groupe, ... Lire la suite
Le spécialiste des matériaux de construction Saint-Gobain a vu son bénéfice net progresser de 1,4% en 2025 à 2,9 milliards d'euros, avec des ventes globalement stables (-0,2%), mais a estimé jeudi que les "conditions météorologiques extrêmes en Europe et en Amérique ... Lire la suite
Prélude à un accord ou à la guerre? L'Iran et les Etats-Unis mènent jeudi une troisième session de pourparlers indirects en Suisse, ultime tentative pour éviter une confrontation militaire après un déploiement américain massif au Moyen-Orient. Donald Trump avait ... Lire la suite
