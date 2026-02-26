 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France-Catherine Pégard nommée ministre de la culture
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 18:31

L'Elysée a annoncé jeudi un remaniement à la marge du gouvernement mené par le Premier ministre Sébastien Lecornu, actant l'arrivée de Catherine Pégard à la Culture.

(Rédigé par Blandine Henault, édité par Kate Entringer)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )
    Le bénéfice net de La Poste en baisse en 2025, malgré le soutien du pôle financier
    information fournie par Boursorama avec AFP 26.02.2026 19:15 

    La Poste a annoncé jeudi un bénéfice net en baisse de 17,7% en 2025, après une année 2024 dopée par une cession, mais le groupe peut toujours s'appuyer sur un exercice solide pour son pôle financier. Le bénéfice net a atteint 1,16 milliard d'euros, après une année ... Lire la suite

  • ( AFP / ROBYN BECK )
    Valeo a amélioré sa rentabilité en 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 26.02.2026 19:13 

    L'équipementier Valeo a dégagé un bénéfice net de 200 millions d'euros en 2025, en hausse de 23%, malgré des ventes en baisse de 2,7% à 20,9 milliards, a annoncé le groupe jeudi. Sa marge opérationnelle s'est améliorée à 4,7% contre 4,3% en 2024, a précisé le groupe, ... Lire la suite

  • ( AFP / LUDOVIC MARIN )
    Saint-Gobain: hausse de 1,4% du bénéfice net en 2025 à 2,9 mds d'euros, ventes stables (-0,2%)
    information fournie par Boursorama avec AFP 26.02.2026 19:09 

    Le spécialiste des matériaux de construction Saint-Gobain a vu son bénéfice net progresser de 1,4% en 2025 à 2,9 milliards d'euros, avec des ventes globalement stables (-0,2%), mais a estimé jeudi que les "conditions météorologiques extrêmes en Europe et en Amérique ... Lire la suite

  • Une fresque antiaméricaine près de l'ancienne ambassade des Etats-Unis à Téhéran, le 26 février 2026 ( AFP / - )
    A Genève, pourparlers entre Iran et Etats-Unis pour éviter une guerre
    information fournie par AFP 26.02.2026 19:03 

    Prélude à un accord ou à la guerre? L'Iran et les Etats-Unis mènent jeudi une troisième session de pourparlers indirects en Suisse, ultime tentative pour éviter une confrontation militaire après un déploiement américain massif au Moyen-Orient. Donald Trump avait ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank