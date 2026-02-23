France/Affaire Quentin-Barrot sanctionne l'ambassadeur US, convoqué mais absent

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a demandé à ce que l'accès de l'ambassadeur américain Charles Kushner aux ministres soit suspendu après que celui-ci n'a pas répondu à une convocation liée à des commentaires concernant la mort du militant identitaire Quentin Deranque, a-t-on appris lundi de source diplomatique.

L'ambassadeur était convoqué ce lundi au Quai d'Orsay mais il "ne s'est pas présenté", a déclaré la source. Dimanche, Jean-Noël Barrot a jugé que les commentaires en cause constituaient une "instrumentalisation d'un fait "qui concerne la communauté nationale".

"Face à cette apparente incompréhension des attendus élémentaires de la mission d'ambassadeur ayant l'honneur de représenter son pays, le ministre a demandé qu'il ne puisse plus accéder directement aux membres du gouvernement français", a indiqué la source, ajoutant qu'il était toujours possible que Charles Kushner "exerce sa mission et se présente" au Quai en vue d'échanges "permettant d'aplanir les irritants".

Vendredi, l'ambassade des Etats-Unis en France écrivait sur X : "Les informations, corroborées par le ministre français de l'Intérieur, selon lesquelles Quentin Deranque aurait été tué par des militants d'extrême gauche, devraient tous nous préoccuper."

"L'extrémisme violent de gauche est en hausse et son rôle dans la mort de Quentin Deranque démontre la menace qu'il représente pour la sécurité publique", ajoutait l'ambassade.

Sept personnes ont été mises en examen jeudi pour la mort de Quentin Deranque, décédé le 14 février deux jours après avoir été frappé à terre par des militants antifascistes présumés en marge d'une manifestation contre la venue à Sciences-Po Lyon de la députée de La France Insoumise (LFI) Rima Hassan.

C'est la deuxième fois que Charles Kushner ne se présente pas à une convocation du ministère français des Affaires étrangères. En août 2025, il avait été convoqué après avoir exprimé son inquiétude face à la recrudescence des actes antisémites en France et critiqué les autorités pour leur inaction.

