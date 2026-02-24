France/Affaire Quentin: Barrot sanctionne l'ambassadeur US, convoqué mais absent

La France accueille le sommet de la "coalition des bonnes volontés" pour soutenir l'Ukraine

Le ministre français des ‌Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a demandé à ce que l'accès de l'ambassadeur américain ​Charles Kushner aux ministres soit suspendu après que celui-ci n'a pas répondu à une convocation liée à des commentaires concernant la mort du militant identitaire Quentin ​Deranque, a-t-on appris lundi de source diplomatique.

L'ambassadeur était convoqué ce lundi au Quai d'Orsay mais il "ne ​s'est pas présenté", a déclaré la source. ⁠Dimanche, Jean-Noël Barrot a jugé que les commentaires en cause constituaient une "instrumentalisation ‌d'un fait "qui concerne la communauté nationale".

"Face à cette apparente incompréhension des attendus élémentaires de la mission d'ambassadeur ayant l'honneur de ​représenter son pays, le ministre ‌a demandé qu'il ne puisse plus accéder directement aux ⁠membres du gouvernement français", a indiqué la source, ajoutant qu'il était toujours possible que Charles Kushner "exerce sa mission et se présente" au Quai en vue d'échanges "permettant ⁠d'aplanir les irritants".

Vendredi, ‌l'ambassade des Etats-Unis en France écrivait sur X : "Les informations, corroborées ⁠par le ministre français de l'Intérieur, selon lesquelles Quentin Deranque aurait été ‌tué par des militants d'extrême gauche, devraient tous nous préoccuper."

"L'extrémisme violent ⁠de gauche est en hausse et son rôle dans ⁠la mort de Quentin ‌Deranque démontre la menace qu'il représente pour la sécurité publique", ajoutait l'ambassade.

Sept personnes ​ont été mises en examen jeudi ‌pour la mort de Quentin Deranque, décédé le 14 février deux jours après avoir été frappé ​à terre par des militants antifascistes présumés en marge d'une manifestation contre la venue à Sciences-Po Lyon de la députée de La France Insoumise (LFI) ⁠Rima Hassan.

C'est la deuxième fois que Charles Kushner ne se présente pas à une convocation du ministère français des Affaires étrangères. En août 2025, il avait été convoqué après avoir exprimé son inquiétude face à la recrudescence des actes antisémites en France et critiqué les autorités pour leur inaction.

(Rédigé par Benjamin ​Mallet, avec Michel Rose)