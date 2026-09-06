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Foule d'Hindous près de Paris pour la consécration du premier temple du mouvement BAPS
information fournie par AFP 06/09/2026 à 16:28
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Des fidèles hindous offrent des prières après la cérémonie de consécration du temple hindou BAPS (Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha) à Bussy-Saint-Georges, le 6 septembre 2026 en Seine-et-Marne ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Des fidèles hindous offrent des prières après la cérémonie de consécration du temple hindou BAPS (Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha) à Bussy-Saint-Georges, le 6 septembre 2026 en Seine-et-Marne ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Des hindous venus de nombreux pays ont prié ensemble, dimanche près de Paris, pour la consécration de leur premier temple d'architecture traditionnelle bâti en France par l'organisation BAPS, qui le promeut comme "un emblème de la culture indienne et de l'hindouisme", ont constaté des journalistes de l'AFP.

A Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne), la consécration du temple par le maître spirituel du mouvement, Mahan Swami Maharaj, 93 ans, a débuté peu avant 7H00 sans que la presse y ait accès.

Des fidèles hindous font la queue pour entrer dans le temple hindou BAPS (Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha) nouvellement consacré à Bussy-Saint-Georges, le 6 septembre 2026 en Seine-et-Marne ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Des fidèles hindous font la queue pour entrer dans le temple hindou BAPS (Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha) nouvellement consacré à Bussy-Saint-Georges, le 6 septembre 2026 en Seine-et-Marne ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Le guide né en Inde se trouvait uniquement entouré de moines et d'hommes pour cette cérémonie restreinte, cependant retransmise sur écrans géants dans un immense chapiteau où 7.000 hommes, femmes et enfants la suivaient en direct, ont rapporté des fidèles.

La foule a ensuite cheminé dans la ville nouvelle pour accéder à ce temple aux dômes et flèches de pierres sculptées culminant à 24 mètres. A l'intérieur, hommes et femmes mêlés, pieds nus, ont prié devant les divinités entourées d'offrandes sucrées. Certains se prosternaient allongés, coeur contre le sol, d'autres s'inclinaient, mains jointes, devant le portrait de "sa sainteté" Mahan Swami Maharaj.

Des fidèles hindous entrent au temple hindou BAPS (Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha) nouvellement consacré à Bussy-Saint-Georges, le 6 septembre 2026 en Seine-et-Marne ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Des fidèles hindous entrent au temple hindou BAPS (Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha) nouvellement consacré à Bussy-Saint-Georges, le 6 septembre 2026 en Seine-et-Marne ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

"Le temple est consacré : maintenant, il est ouvert à tout le monde. Pendant les cérémonies, on est séparés (hommes et femmes) mais dans le +mandir+ (temple en hindi), on est ensemble", a souligné auprès de l'AFP un bénévole de BAPS chargé des relations avec la presse, Jenish Padekh.

Présenté comme le plus grand temple hindou construit en Europe continentale dans un style traditionnel, l'édifice s'élève dans la ville nouvelle de Bussy-Saint-Georges, entre une école élémentaire et une mosquée, sur une allée baptisée "L'esplanade des religions et des cultures", où les cultes cohabitent.

Accompagnée de bénévoles de BAPS, l'AFP a pu interviewer certains des fidèles qui lui étaient présenté. Ketan Vaghani, 46 ans, venu de Chicago, s'est souvenu du temps où il étudiait à Paris quand il était "très difficile" de "trouver un espace pour vivre sa foi hindoue". "Nous avons attendu des décennies et avons enfin un temple ici (...) c'est une journée tellement incroyable".

Des fidèles hindous offrent des prières après la cérémonie de consécration du temple hindou BAPS (Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha) à Bussy-Saint-Georges, le 6 septembre 2026 en Seine-et-Marne ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Des fidèles hindous offrent des prières après la cérémonie de consécration du temple hindou BAPS (Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha) à Bussy-Saint-Georges, le 6 septembre 2026 en Seine-et-Marne ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Fondé en 1907 dans l'Etat indien du Gujarat, le mouvement spirituel Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS) revendique un réseau mondial de plus de 1.300 temples, parfois inaugurés par le Premier ministre indien Narendra Modi.

Ses visées sont contestées par une partie de la diaspora indienne, telle l'association Indian Alliance Paris, qui voit dans cette inauguration une nouvelle offensive du "suprémacisme hindou", avec "une vision du monde conservatrice et hindou-nationaliste".

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1 commentaire

  • 16:49

    L'Inde est une grande civilisation et un pays un pays ami des civilisations ariennes précurseurs des civilisations européennes. Bravo à l'Inde et aux hindous qui ont réussi à reprendre le pouvoir à l'islam sur leur continent. Malheureusement, l'Inde n'a plus accès à la vallée de l'Hindus qui est resté sous occupation pakistanaise.

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