Fort séisme dans la péninsule russe du Kamtchatka, pas de dégâts signalés

(Actualisé avec autorités locales)
Un puissant séisme d'une magnitude supérieure à 7 a frappé vendredi la péninsule du Kamtchatka, dans l'Extrême-Orient russe, incitant les autorités à diffuser une alerte au tsunami, mais aucun dégât n'a été signalé dans l'immédiat.
Selon le gouverneur régional Vladimir Solodov, le séisme a atteint une magnitude de 7,2. L'Institut américain de veille géologique (USGS) l'a évaluée à 7,8.
Une alerte au tsunami a été diffusée pour la côte est de la péninsule du Kamtchatka.
Le centre américain d'alerte au tsunami a dit n'avoir diffusé aucune alerte à la suite de cette secousse.
Le Kamtchatka est situé sur une zone hautement sismique et deux secousses d'une magnitude supérieure à 7 y ont déjà été enregistrées au cours de la semaine écoulée.
(Rajveer Singh Pardesi à Bangalore, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer