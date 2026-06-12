Football-Victoire impérative pour l'Allemagne face à Curaçao

par Karolos Grohmann

L'Allemagne, quadruple championne du monde, cherche à lancer sa Coupe du Monde en fanfare face à Curaçao, avec la ferme intention de redorer son blason après deux éliminations consécutives dès le premier tour en 2018 et 2022.

Les Allemands, vainqueurs de l'édition 2014, visent un cinquième titre mondial même s'ils ne se considèrent pas parmi les favoris cette année.

Ils n'auraient pas pu rêver d'un premier adversaire plus facile que Curaçao, la plus petite nation à s'être qualifiée pour la Coupe du monde. L'Équateur et la Côte d'Ivoire complètent le groupe E.

L'Allemagne de Julian Nagelsmann reste sur une série de neuf victoires consécutives, dont une victoire 4-0 contre la Finlande lors de son dernier match amical à domicile le 31 mai et une victoire 2-1 contre les co-organisateurs de la Coupe du monde, les États-Unis, il y a six jours.

Curaçao est le grand outsider, la plupart de ses joueurs évoluant aux Pays-Bas ou dans des ligues européennes de niveau inférieur.

Mais l'entraineur vétéran Dick Advocaat, qui à 78 ans deviendra le plus vieux sélectionneur de l'histoire de la Coupe du Monde, aborde sans complexe ce duel face à l'Allemagne pour l'entrée en lice du tournoi.

"L'Allemagne est bien sûr la grande favorite du groupe", a déclaré Dick Advocaat. "C'est toujours une grande nation du football. Commencer contre l'Allemagne, c'est fantastique. Nous saurons immédiatement où nous en sommes."

Dick Advocaat sait qu’il existe un écart de qualité considérable, dont l’Allemagne, avec des joueurs de classe mondiale comme Kai Havertz, Florian Wirtz et Manuel Neuer, veut profiter pour bien démarrer le tournoi.

"Nous ne faisons pas partie des favoris absolus – il y en a trois ou quatre autres", a déclaré le directeur de l’équipe nationale allemande Rudi Völler, vainqueur de la Coupe du monde 1990 avec l’Allemagne. "Mais nous savons à quel point une victoire d’entrée de jeu est importante."

"Nous sommes là et voulons être une équipe difficile à battre. Nous voulons terminer en tête de notre groupe, puis nous imposer en phase à élimination directe."

Tout résultat autre qu’une victoire pourrait s’avérer délicat dans ce groupe et mettrait immédiatement la pression sur les Allemands, dont les supporters, restés au pays, ont désespérément envie de voir leur équipe renouer avec la victoire après ses deux dernières éliminations précoces. "Les deux victoires remportées lors de nos deux derniers matchs amicaux nous donnent confiance et nous voulons poursuivre sur cette lancée ici", a déclaré Rudi Völler. "Gagner le premier match ne garantit en rien que le tournoi se déroulera ainsi pour vous. Nous devons terminer en tête de notre groupe, cela ne fait aucun doute. C'est notre objectif."

(Reportage Karolos Grohmann; version française Clément Martinot)