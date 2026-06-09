Football-Un arbitre somalien s'est vu refuser l'entrée aux USA

Les États-Unis ont refusé ce week-end l'entrée sur leur territoire ce à l'arbitre Omar Abdulkadir Artan, qui aurait dû être le premier Somalien à officier lors d'un match de Coupe du monde de football.

Un porte-parole de la FIFA a déclaré lundi qu'Artan ne pourrait pas s'entraîner ni officier lors de la Coupe du monde après s'être vu refuser l'entrée aux États-Unis.

"La FIFA n'intervient pas dans les procédures d'immigration du pays hôte, y compris les décisions relatives aux visas, et a été informée par les autorités que le statut de M. Artan ne serait pas modifié pour le moment", a dit ce porte-parole.

La police américaine aux frontières (CBP) a indiqué dans un communiqué qu’un ressortissant somalien, qu'elle n'a pas nommé, était arrivé samedi à l’aéroport international de Miami en provenance d’Istanbul et avait été jugé inadmissible en raison de problèmes liés à la vérification de ses antécédents.

"Les décisions d’admissibilité sont prises au cas par cas en s’appuyant sur les informations disponibles au moment du contrôle en matière d’application de la loi, de sécurité nationale et d’immigration", a déclaré le CBP.

Les politiques d'immigration strictes de l'administration du président américain Donald Trump sont un sujet de préoccupation à l'approche de la Coupe du monde. L'année dernière, Washington a imposé une interdiction générale de voyager aux citoyens de 12 pays, dont la Somalie.

Artan, nommé meilleur arbitre masculin de la Confédération africaine de football l'an dernier, disposait d'un visa valide, selon les médias.

L'ambassade de Somalie à Washington n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

(Kristina Cooke, Frank Pingue et Ismail Shakil)