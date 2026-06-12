Football-"Tout est possible", dit Lira après la victoire du Mexique lors du match d’ouverture de la Coupe du monde

Le milieu de terrain mexicain Erik Lira a déclaré que "tout était possible" pour le Mexique après son équipe a remporté jeudi le match d'ouverture de la Coupe du monde de football face à l'Afrique du Sud (2-0).

Le Mexique s'est imposé grâce aux buts de Julian Quinones et Raul Jimenez lors d'un match terminé à 10 après l'expulsion du capitaine Cesar Montes.

Il s'agissait de la première victoire du Mexique lors du match d'ouverture du tournoi après sept échecs consécutifs.

"Ce fut un match difficile émotionnellement car on ne vit pas souvent ce genre de chose dans sa vie", a déclaré Erik Lira, qui a délivré une passe décisive lors du match.

"C'était un moment compliqué, mais nous avons tous travaillé sur l'aspect mental pour que cela ne nous affecte pas et que nous puissions faire notre travail du mieux possible."

Le match, marqué par trois expulsions, a établi un record du nombre de cartons rouges distribués lors d'un match d'ouverture de Coupe du monde.

"Il était important de prendre les trois points et heureusement, nous y sommes parvenus", a dit Erik Lira. "Nous devons maintenant nous assurer que tout le monde soit à 100% pour préparer le deuxième match et obtenir de nouveau les trois points."

"Tout est possible", a-t-il ajouté.

Le Mexique, qui évolue dans le groupe A, affrontera la Corée du Sud jeudi prochain.

(Janina Nuno Rios à Mexico)