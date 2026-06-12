 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football-"Tout est possible", dit Lira après la victoire du Mexique lors du match d’ouverture de la Coupe du monde
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 01:38

Le milieu de terrain mexicain Erik Lira a déclaré que "tout était possible" pour le Mexique après son équipe a remporté jeudi le match d'ouverture de la Coupe du monde de football face à l'Afrique du Sud (2-0).

Le Mexique s'est imposé grâce aux buts de Julian Quinones et Raul Jimenez lors d'un match terminé à 10 après l'expulsion du capitaine Cesar Montes.

Il s'agissait de la première victoire du Mexique lors du match d'ouverture du tournoi après sept échecs consécutifs.

"Ce fut un match difficile émotionnellement car on ne vit pas souvent ce genre de chose dans sa vie", a déclaré Erik Lira, qui a délivré une passe décisive lors du match.

"C'était un moment compliqué, mais nous avons tous travaillé sur l'aspect mental pour que cela ne nous affecte pas et que nous puissions faire notre travail du mieux possible."

Le match, marqué par trois expulsions, a établi un record du nombre de cartons rouges distribués lors d'un match d'ouverture de Coupe du monde.

"Il était important de prendre les trois points et heureusement, nous y sommes parvenus", a dit Erik Lira. "Nous devons maintenant nous assurer que tout le monde soit à 100% pour préparer le deuxième match et obtenir de nouveau les trois points."

"Tout est possible", a-t-il ajouté.

Le Mexique, qui évolue dans le groupe A, affrontera la Corée du Sud jeudi prochain.

(Janina Nuno Rios à Mexico)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des personnes s'inclinent devant une photo de la princesse Bajrakitiyabha Mahidol de Thaïlande, à l'hôpital Chulalongkorn de Bangkok, le 16 décembre 2022 ( AFP / Lillian SUWANRUMPHA )
    Thaïlande: la "princesse Bha", fille aînée du roi, s'éteint à 47 ans
    information fournie par AFP 12.06.2026 03:58 

    Hospitalisée depuis plus de trois ans à la suite d'une maladie soudaine, la princesse Bajrakitiyabha Mahidol, fille aînée du roi de Thaïlande, est décédée à l'âge de 47 ans, a annoncé vendredi le palais royal. "Son état n'a cessé de se détériorer" en raison d'une ... Lire la suite

  • Décollage d'une fusée Falcon 9 de SpaceX lundi en Floride ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )
    SpaceX prêt à un décollage historique à Wall Street
    information fournie par AFP 12.06.2026 03:55 

    SpaceX s'apprête à réaliser vendredi la plus importante entrée en Bourse de l'histoire, l'appétit insatiable des investisseurs petits et grands laissant présager d'un succès. Une cérémonie est organisée vendredi matin à Times Square, au siège du Nasdaq, la Bourse ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump durant une cérémonie à la Maison-Blanche, le 10 juin 2026 ( AFP / Ken Cedeno )
    Iran: Trump annule des frappes, assure qu'un "très bon accord" a été trouvé
    information fournie par AFP 12.06.2026 00:36 

    Donald Trump a annulé jeudi des frappes américaines prévues le jour même contre l'Iran avant d'assurer qu'un "très bon accord" avait été trouvé, évoquant même une possible signature en Europe dès "ce week-end". La diplomatie iranienne a toutefois peu après assuré ... Lire la suite

  • Football : on doit la Coupe du monde à... un Français !
    Football : on doit la Coupe du monde à... un Français !
    information fournie par France 24 12.06.2026 00:33 

    Il y a 96 ans, l’Uruguay accueillait, le 13 juillet 1930, les premières rencontres de la Coupe Jules Rimet, plus connu sous le nom de la Coupe du monde de football. Jules Rimet était Français, plus précisément Haut-saônois convaincu que le football avait besoin ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank