Football-Solbakken fustige l'Écosse après l'annulation d'un match d'entraînement

* Stale Solbakken qualifie l'annulation de dernière minute du match d'entraînement de manque de professionnalisme

* L'Écossais Steve Clarke explique que cette annulation est due à des blessures légères contractées récemment

* Les joueurs norvégiens, dont Sorloth, font part de leur déception

* L'Écossais McGinn défend sa décision

(Actualisé avec les commentaires de McGinn)

Le sélectionneur norvégien Stale Solbakken a vivement critiqué lundi son homologue écossais Steve Clarke, qualifiant l'Écosse de "peu professionnelle" après que celle-ci a annulé de manière inattendue un match d'entraînement à huis clos, invoquant des blessures de joueurs.

Ce match, prévu lundi au camp d'entraînement de l'Écosse à Charlotte, en Caroline du Nord, avait été organisé plusieurs mois à l'avance afin de permettre aux joueurs moins utilisés de s'entraîner en situation de match avant la Coupe du monde.

Cependant, le camp norvégien n'a été informé de l'annulation que tard dans la nuit de vendredi, après leur dernière séance d'entraînement, ce qui a contraint Stale Solbakken à modifier son approche tactique pour le match amical de dimanche contre le Maroc, qui s'est soldé par un match nul dans le New Jersey (1-1).

"Cela m’a tout autant surpris, et c’est un manque de professionnalisme de la part de l’Écosse", a déclaré Stale Solbakken à la chaîne norvégienne NRK.

"C'est un manque de professionnalisme de la part de leur sélectionneur de ne pas m'avoir appelé personnellement, et d'avoir demandé à leur responsable d'équipe de nous appeler pour nous l'annoncer après la fin de l'entraînement. Je ne crois pas que les blessures qu'ils invoquent se soient produites lors de leur dernière séance."

Le sélectionneur écossais Steve Clarke a minimisé l’incident dimanche soir, déclarant à la BBC que le match n’était censé être qu’un entraînement d’une heure.

Steve Clarke a ajouté que son équipe avait subi quelques blessures mineures au cours de la semaine et avait décidé de ne pas disputer ce match, un peu plus d’un jour après la victoire facile de l’Écosse en match amical contre la Bolivie (4-0).

"Nous avons eu un ou deux petits soucis la semaine dernière et avons décidé que cela ne valait pas la peine de prendre le risque", a-t-il déclaré.

Cette annulation soudaine a suscité de vives critiques de la part de personnalités et de joueurs norvégiens de haut niveau, notamment l'attaquant Alexander Sorloth, qui a qualifié cette décision de "très regrettable et d'un manque total de professionnalisme".

MCGINN RÉPOND AUX NORVÉGIENS

Le milieu de terrain écossais John McGinn a rejeté lundi les commentaires norvégiens.

"Notre travail consiste à nous occuper de l'Écosse, celui de la Norvège consiste à s'occuper de la Norvège", a déclaré le joueur d'Aston Villa.

Les préparatifs de l'Écosse pour la Coupe du monde ont récemment subi un coup dur lorsque le milieu de terrain Billy Gilmour s'est blessé au genou contre Curaçao, une blessure qui met fin à son tournoi.

"S'ils s'étaient renseignés, ils sauraient que nous avons perdu un élément très important de l'équipe, tout juste avant ce stage. Cela a eu un énorme impact sur tout le monde et nous ne voulions pas en perdre un autre", a ajouté John McGinn.

"Si la Norvège avait perdu Erling Haaland ou Martin Odegaard lors d’un des matchs menant à celui de samedi, elle aurait également annulé le match."

La Norvège lancera sa Coupe du monde contre l'Irak le 16 juin, tandis que l'Écosse affrontera Haïti le 14 juin.

(Reportage de Tommy Lund à Gdańsk ; version française Olivier Cherfan)