Football-Premier point en Coupe du monde pour le Qatar après un nul contre la Suisse

Le Qatar a célébré samedi son premier point en Coupe du monde après un match nul contre la Suisse (1-1), quatre ans après avoir été éliminé du mondial 2022, organisé à domicile, sans avoir gagné aucun point.

Le capitaine qatari Boualem Khoukhi a égalisé à la toute fin du temps additionnel (90e+4) après un centre de Homam Ahmed. L'ensemble de l'équipe du Qatar s'est ruée sur le terrain après le but.

Les Suisses, qui avaient ouvert le score sur un penalty de Breel Embolo (17e), ont terminé le match abasourdis par le résultat, alors qu'ils ne sont pas parvenus à convertir plus de 20 occasions.

"Nous avons atteint un rêve lorsque nous sommes arrivés ici, pour être ici, et maintenant, aujourd'hui, c'est un autre petit rêve", a dit aux journalistes le sélectionneur du Qatar, l'Espagnol Julen Lopetegui. "Et nous avons le droit de continuer à rêver."

Toutes les équipes du groupe B sont à égalité, le Canada et la Bosnie-Herzégovine ayant eux aussi terminé vendredi sur un match nul (1-1).

(Ian Ransom, avec Martin Petty à Santa Clara, Mohamed Yossry au Caire, Rory Carroll et Hatem Maher à Los Angeles; version française Camille Raynaud)