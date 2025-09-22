Football-Ousmane Dembélé remporte le Ballon d'Or 2025, 6e Français couronné

(Actualisé avec détails, déclarations)

par Vincent Daheron

Le Français Ousmane Dembélé a remporté lundi à Paris son premier Ballon d'Or, devant l'Espagnol Lamine Yamal et le Portugais Vitinha, récompensant sa magnifique saison 2024/2025 avec le Paris Saint-Germain conclue par le premier titre du club en Ligue des champions.

L'attaquant de 28 ans succède à l'Espagnol Rodri et devient le sixième Français à recevoir la plus prestigieuse récompense individuelle après Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984 et 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinédine Zidane (1998) et Karim Benzema (2022).

"Ce que je viens de vivre est exceptionnel, je n'ai pas de mots. Ce qu'il s'est passé avec le PSG...", a-t-il dit lors de son discours sur scène, après avoir reçu le Ballon d'Or des mains du Brésilien Ronaldinho, ancien joueur parisien. "Je veux remercier le PSG qui est venu me chercher en 2023. C'est une famille incroyable. (...) Ce trophée individuel, c'est le collectif qui l'a gagné."

Ousmane Dembélé, nommé pour la première fois parmi les 30 finalistes du Ballon d'Or, a été l'un des hommes forts de la saison exceptionnelle du PSG qui l'a vu soulever sa première Ligue des champions après un récital en finale face à l'Inter Milan en mai dernier (5-0). Les Parisiens ont également remporté la Ligue 1, la Coupe de France et le Trophée des champions avant de s'incliner en finale de la Coupe du monde des clubs contre Chelsea (3-0).

Le champion du monde 2018 a inscrit 37 buts et délivré 15 passes décisives en 60 matches, club et sélection confondus, grâce à une très bonne deuxième partie de saison. Repositionné attaquant de pointe par son entraîneur au PSG, Luis Enrique, celui qui avait auparavant l'habitude de jouer ailier a inscrit 27 de ses 35 buts en club sur l'année civile 2025.

Longtemps décrié pour son inefficacité, à l'image de ses sept réalisations en 57 sélections en équipe de France, le finaliste du Mondial 2022 a notamment terminé meilleur buteur de Ligue 1 avec 21 réalisations.

Mais outre sa nouvelle efficacité devant le but, Ousmane Dembélé s'est mué en leader et en homme de base de Luis Enrique, montrant l'exemple à ses coéquipiers par ses efforts défensifs en première ligne du pressing imposé par le technicien espagnol.

Victime d'une lésion de l'ischio-jambier droit survenue au début du mois avec les Bleus, Ousmane Dembélé est actuellement absent des terrains pour une durée encore estimée à environ quatre semaines et était donc présent lundi au théâtre du Châtelet pour recevoir son trophée alors que ses coéquipiers se sont inclinés un peu plus tôt dans la soirée sur le terrain de l'Olympique de Marseille (1-0).

"Le Classique" comptant pour la cinquième journée de Ligue 1, et initialement prévu dimanche, avait été reporté en raison des intempéries à Marseille et reprogrammé au même moment que la cérémonie du Ballon d'Or.

Formé au Stade rennais, où il a fait ses débuts professionnels en 2015 à l'âge de 18 ans, Ousmane Dembélé avait rejoint le Borussia Dortmund à l'été 2016 avant de signer à Barcelone la saison suivante. Après six saisons en Catalogne, marquées par trois titres de champion d'Espagne (2018, 2019 et 2023) et de nombreux pépins physiques, Ousmane Dembélé est arrivé au PSG en août 2023.

D'abord dans l'ombre de Kylian Mbappé, l'international tricolore a profité du départ de son compatriote au Real Madrid à l'été 2024 pour prendre une nouvelle dimension au sein du Paris Saint-Germain jusqu'à ce Ballon d'Or 2025, suite logique à ses distinctions de meilleur joueur de Ligue des champions et de Ligue 1 obtenues au printemps dernier.

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Tangi Salaün)