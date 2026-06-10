Football-Neymar toujours absent de l'entraînement du Brésil alors que l'équipe fête l'anniversaire d'Ancelotti

par Marcelo Teixeira

L'attaquant Neymar était de nouveau absent du centre d'entraînement du Brésil à Morristown, dans le New Jersey, mercredi, alors que l'équipe se prépare pour son premier match de Coupe du monde contre le Maroc samedi, tout en célébrant le 67e anniversaire de l'entraîneur Carlo Ancelotti.

Les joueurs de Carlo Ancelotti ont rendu hommage à l'Italien, chargé de mettre fin à 24 ans d'attente pour un sixième titre mondial, en lui faisant la traditionnelle haie d'honneur. Cependant, l'attaquant du FC Barcelone Raphinha a plaisanté en disant que les joueurs avaient opté pour un traitement plus doux que d'habitude. "Il est passé à travers, mais personne ne l'a touché", a fait remarquer Raphinha.

Le talisman Neymar poursuit sa rééducation intensive suite à une blessure au mollet de grade 2 contractée alors qu’il jouait pour Santos au Brésil à la mi-mai.

Le joueur de 34 ans manquera à coup sûr le premier match, et rien n'indique pour l'instant s'il sera présent lors des prochains matchs de groupe contre Haïti et l'Écosse.

Malgré l’absence de Neymar, les experts brésiliens présents au centre d’entraînement sont restés optimistes. "Le Brésil n’est pas le grand favori, mais il dispose de bons joueurs capables de former une bonne équipe. Je pense qu’il a ses chances", a déclaré Zinho, milieu de terrain clé de l’équipe brésilienne qui a remporté la Coupe du monde aux États-Unis en 1994.

Zinho, qui est actuellement commentateur pour ESPN, estime que l'équipe d'Ancelotti se montrera prudente face au Maroc, qui a atteint les demi-finales lors de la dernière Coupe du monde.

Benjamin Back, un commentateur radio brésilien très populaire, a déclaré qu’Ancelotti ne modifierait pas le style de l’équipe. "Il disposera d’une équipe qui défend et attend les actions de l’adversaire, avant d’essayer d’être rapide dans la transition vers l’attaque une fois en possession du ballon", a-t-il déclaré. "C’est un groupe jeune, en bonne condition physique, avec un excellent entraîneur. Je placerais le Brésil parmi les favoris",

a-t-il ajouté.

Le premier match du Brésil aura lieu au MetLife Stadium à East Rutherford, dans le New Jersey.

(Reportage Marcelo Teixeira; version française Clément Martinot)