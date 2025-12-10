Football/Ligue des champions-Le PSG qualifié a minima pour les barrages après son nul à Bilbao

Le Paris Saint-Germain est d'ores et déjà assuré de poursuivre son aventure en Ligue des champions puisqu'il a assuré sa place au moins en barrages de la compétition, mercredi, après son match nul à l'Athletic Bilbao (0-0).

Avec 13 points à deux journées de la fin de la phase de ligue, le PSG ne peut plus sortir des 24 premières places du classement qualificatives, a minima, pour les barrages en février prochain. Avec encore six points maximum à empocher, il ne peut plus être rejoint par le Benfica Lisbonne, Pafos ou l'Union Saint-Gilloise, classés respectivement de la 25e à la 27e place avec six points au compteur.

Les Parisiens ont encore deux matches le mois prochain, d'abord au Sporting Portugal puis face à Newcastle, pour tenter d'intégrer le top 8 directement qualificatif pour les huitièmes de finale. Actuellement troisièmes du classement, sur 36 équipes, ils sont en bonne posture pour éviter de passer par les barrages.

Il fallait compter 16 points lors de l'édition précédente de la Ligue des champions pour figurer parmi les huit premières équipes.

L'an passé, les champions d'Europe en titre avaient dû attendre la huitième et dernière journée de la phase de ligue pour se qualifier en barrages, à la 15e place.

Malgré un calendrier relevé et des blessures en cascade depuis le début de saison, le PSG ne s'est incliné qu'à une seule reprise, face au Bayern Munich (2-1), lors des six premières journées de cette Ligue des champions 2025-2026.

Mercredi, sur la pelouse de l'Athletic Bilbao, les joueurs de Luis Enrique ont été bousculés et sont restés muets offensivement pour la première fois en C1 depuis mars dernier, lors du huitième de finale aller perdu contre Liverpool (1-0).

Malgré l'absence du Ballon d'Or 2025 Ousmane Dembélé, malade, le PSG a eu quelques occasions mais Senny Mayulu (45e, 49e), Warren Zaïre-Emery (53e) et Fabian Ruiz (87e) ont vu leurs tentatives repoussées par Unai Simon tandis que celle de Bradley Barcola a heurté la barre transversale (65e).

"On veut toujours la victoire, Dans un match de Ligue des champions, quand tu ne marques pas, ça devient difficile. On n'a pas réussi à marquer quand on a eu les occasions", a regretté le milieu de terrain Vitinha au micro de Canal+.

Au rayon des bonnes nouvelles, Désiré Doué a retrouvé la compétition après six semaines d'absence en raison d'une lésion musculaire de la cuisse gauche.

