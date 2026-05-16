Football-Lewandowski quitte le Barça après quatre saisons et trois titres

L'attaquant polonais Robert Lewandowski a officialisé samedi son départ du FC Barcelone après quatre saisons au club catalan, et trois titres de champion d'Espagne.

Selon les médias, le joueur âgé de 37 ans, ancien buteur du Borussia Dortmund et du Bayern Munich, dont le contrat avec le Barça expire cet été, a reçu des offres émanant d'Arabie saoudite, d'Italie et des Etats-Unis.

"Après quatre années riches en défis et en travail acharné, il est temps de passer à autre chose. Je pars avec le sentiment du devoir accompli", a écrit Robert Lewandowski, auteur de 119 buts pour Barcelone toutes compétitions confondues, dans un message sur Instagram.

L'attaquant polonais, qui a subi plusieurs blessures ces derniers mois, n'a été titularisé que lors de 15 de ses 29 apparitions en Liga cette saison, marquant 13 buts.

Il est entré en fin de match lors de la victoire remportée 2-0 dimanche dernier par Barcelone contre le Real Madrid, qui a permis aux Blaugranas de décrocher leur 29e titre de champion d'Espagne à trois journées de la fin de saison.

(Chiranjit Ojha à Bangalore, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)