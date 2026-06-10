Football-Les USA affrontent le Paraguay lors d'un match d'ouverture de la Coupe du monde sous haute pression

* Les USA, favoris du groupe D en raison de leur classement, doivent absolument remporter leur premier match

* Le Paraguay s'appuie sur une défense solide, mais manque de mordant en attaque sans son attaquant Enciso

* L'ancien joueur américain Cobi Jones estime qu'une victoire dès le début de la saison renforcerait la confiance

par Rory Carroll

Les USA seront sous pression pour débuter leur campagne en Coupe du monde par une victoire lorsqu'ils accueilleront vendredi le Paraguay, considéré comme outsider, et tout autre résultat risquerait de susciter des inquiétudes quant aux chances des co-organisateurs du tournoi.

Les USA, classés 17e, sont l'équipe la mieux classée du groupe D, tandis que le Paraguay occupe la 41e place parmi les 48 équipes du tournoi et est la moins bien classée d'un groupe qui comprend également l'Australie et la Turquie.

Les USA restent sur une série de trois victoires consécutives contre les Sud-Américains, dont une victoire 2-1 en match amical en novembre. Les deux équipes se sont affrontées lors de la première Coupe du monde en 1930, un match remporté par les USA.

Le Los Angeles Stadium d'Inglewood sera en effervescence lorsque les équipes entreront sur le terrain et l'équipe locale cherchera à se débarrasser de son trac en marquant rapidement grâce à une attaque redoutable composée de Weston McKennie, Christian Pulisic et Folarin Balogun.

La défense est leur point faible et le gardien inexpérimenté Matt Freese pourrait avoir fort à faire. Les USA n’ont réussi qu’un seul blanchissage lors de leurs 13 derniers matchs et ont encaissé 11 buts lors de leurs quatre dernières rencontres.

LA SOLIDE DÉFENSE DU PARAGUAY

En tant que co-organisateurs, les USA n'ont pas eu à se qualifier pour le tournoi, tandis que le Paraguay a dû passer par la difficile phase de qualification de la CONMEBOL, la Confédération sud-américaine de football, terminant dernier des six qualifiés automatiques d'Amérique du Sud. "La Albirroja" fait son retour en Coupe du monde pour la première fois depuis sa défaite face à l'Espagne, future championne, en quarts de finale de 2010.

Le Paraguay est à bien des égards l'opposé des USA, avec une défense physique qui tentera de ralentir l'attaque américaine, mais une attaque qui peine à marquer, n'ayant inscrit que 14 buts en 18 matchs lors des qualifications pour la Coupe du monde.

Le Paraguay devra également se passer de son attaquant vedette Julio Enciso, qui manquera le match d'ouverture en raison d'une blessure à la cuisse.

Le Paraguay comptera sur le milieu de terrain Diego Gomez pour créer des occasions et décacher des tirs dangereux de loin.

L'équipe espère également que le joueur de 23 ans se sera complètement remis de la blessure au genou qu'il a subie en avril.

Cobi Jones, qui a disputé trois Coupes du monde avec les USA, a déclaré que même si une victoire des États-Unis n’était pas absolument nécessaire dans un tournoi élargi où seules 16 des 48 équipes seront éliminées lors de la phase de groupes, elle serait essentielle pour renforcer la confiance. "C'est comme ça qu'on veut commencer", a déclaré Jones à Reuters mardi à Los Angeles. "Ce n'est pas une fin en soi, mais remporter trois points dès le début renforce vraiment vos chances et vous place en tête du groupe."

(Rédigé par Rory Carroll; version française Clément Martinot)