Football-Les sièges vides lors d'un match de la Coupe du monde ravivent les inquiétudes sur le prix des billets

(Ajoute déclaration de la FIFA et détails)

* Les supporters et les associations attribuent la présence de sièges vides au prix élevé des billets

* La FIFA défend sa politique tarifaire, en invoquant les bons résultats des ventes de billets et les chiffres de fréquentation

* Les sièges vides lors des matchs de groupe constituent un problème récurrent lors des dernières Coupes du monde

par Natalia Siniawski et Miguel Lo Bianco

La FIFA a annoncé une affluence de 44 985 spectateurs pour le match de Coupe du monde disputé jeudi entre la Corée du Sud et la République tchèque à Guadalajara, mais les nombreuses rangées de sièges vides dans le stade ont ravivé les inquiétudes concernant le prix des billets et la demande pour cette édition élargie du tournoi.

Alors que plus de 80 000 personnes s'étaient entassées dans le stade Azteca pour assister au match d'ouverture entre les co-organisateurs, le Mexique et l'Afrique du Sud, la vue de rangées inoccupées dans ce stade de 46 000 places à Guadalajara, une ville où la culture du football est profondément ancrée, a intensifié les critiques à l'encontre de la stratégie commerciale de la FIFA pour cette première Coupe du monde à 48 équipes.

Les supporters présents dans le stade ont imputé la responsabilité de ces rangées de sièges vides au prix élevé des billets et ont critiqué la FIFA pour son modèle de tarification.

"Les chiffres officiels de fréquentation reflètent le nombre de billets scannés et de spectateurs présents dans l’enceinte du stade, plutôt qu’une estimation visuelle du taux d’occupation des sièges à un moment donné pendant le match", a déclaré la FIFA dans un communiqué adressé à Reuters.

La FIFA a également fourni à Reuters une photo montrant un stade presque plein, et a expliqué plus en détail les raisons de l'écart entre la fréquentation officielle et les impressions visuelles dans les tribunes.

"La FIFA travaille en étroite collaboration avec les autorités du stade et les équipes chargées de la billetterie pour s’assurer que tous les chiffres publiés reposent sur des données opérationnelles vérifiées", a déclaré l’instance dirigeante mondiale du football.

"Veuillez noter que, lors du match d’hier soir à Guadalajara, plusieurs supporters munis d’un billet ont été vus debout dans les couloirs plutôt que de rester à leur place attitrée tout au long du match."

LA STRATÉGIE DE TARIFICATION DE LA FIFA

Alors que le match du Mexique à l’Azteca est toujours assuré de faire salle comble, la rencontre entre la Corée du Sud et la République tchèque — classées respectivement 25e et 37e — dans le deuxième plus petit stade du tournoi a constitué le premier véritable test de la stratégie tarifaire de la FIFA.

Le public était majoritairement composé de supporters mexicains vêtus des couleurs de leur équipe, aux côtés d’un contingent sud-coréen bien visible, mais la présence tchèque était limitée.

Les Tchèques se sont qualifiés fin mars et doivent faire face à un calendrier de déplacements exigeant lors de la phase de groupes.

Mercredi, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a défendu la politique tarifaire de la FIFA face aux critiques des supporters qui estimaient que le coût des places était devenu prohibitif.

Il a déclaré que les prix des billets étaient comparables à ceux d'autres grands événements sportifs.

La FIFA a vendu plus de 6 millions de billets pour le tournoi et avait précédemment souligné le vif intérêt manifesté à travers les Amériques, Gianni Infantino affirmant que la demande avait dépassé les attentes "d’un facteur 10 ou plus".

Cependant, des associations telles que Football Supporters Europe (FSE) avaient averti que des prix "exorbitants" excluraient les supporters lambda. Selon la FSE, les prix des billets pour ce tournoi ont quintuplé par rapport à la Coupe du monde 2022 au Qatar.

En mai, les procureurs généraux de New York et du New Jersey ont également déclaré avoir émis une assignation à comparaître à l'encontre de la FIFA concernant ses pratiques en matière de billetterie, à la suite d'articles de presse qui soulevaient des inquiétudes quant à l'attribution des places pour la prochaine Coupe du monde.

UNE TENDANCE QUI N'EST PAS NOUVELLE

Bien que la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud ait attiré près de 3,2 millions de spectateurs, selon ESPN, plusieurs matchs de la phase de groupes présentaient encore des sièges vides visibles.

Une tendance similaire s'est dessinée au Brésil en 2014, où la FIFA a attribué les places vides dans les tribunes lors des premiers matchs à l'absence des détenteurs de billets.

Des sections vides étaient à nouveau visibles lors du tournoi de 2018 en Russie — en particulier à Ekaterinbourg — et lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, notamment lors du match d'ouverture du pays hôte.

(Rédigé par Natalia Siniawski et Miguel lo Bianco et Karan Prashant Saxena à Bengaluru; version française Clément Martinot)