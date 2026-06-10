Football-Les responsables de la sécurité de la Coupe du monde se mobilisent pour faire face aux risques liés aux drones

* Selon les experts en sécurité, les drones, qu'ils soient utilisés à des fins de surveillance ou par des amateurs imprudents, constituent une menace majeure

* Les entreprises spécialisées dans la lutte contre les drones et les forces de l'ordre déploient des réseaux de détection sur les sites de la Coupe du monde

* La FEMA octroie 250 millions de dollars aux villes hôtes pour lutter contre la menace des drones ; la FAA impose des interdictions de vol

par Rory Carroll

Les responsables de la sécurité de la Coupe du monde s'attendent à ce que les drones constituent l'une des menaces les plus complexes du tournoi, alors que les autorités s'efforcent de protéger les stades, les zones réservées aux supporters, les hôtels des équipes, les sites d'entraînement et les itinéraires de transport dans plusieurs villes et juridictions américaines.

Des dirigeants du secteur et des responsables américains ont déclaré que la menace allait des spectateurs imprudents cherchant à filmer des vidéos pour les réseaux sociaux aux opérateurs menant des opérations de surveillance ou tentant de perturber les matchs. Melissa Swisher, directrice commerciale chez SkySafe, une entreprise spécialisée dans la détection des drones et la sécurité de l'espace aérien, a déclaré que ces appareils peu coûteux ont "fondamentalement changé" la planification de la sécurité pour les grands événements sportifs, car ils peuvent pénétrer dans des zones réglementées avant que les autorités ne puissent réagir. "Un drone à mille dollars volant à 65-70 km/h peut parcourir 3 km en moins de trois minutes", a t-elle déclaré. "Le temps que quelqu’un le repère, c’est déjà trop tard."

Melissa Swisher a ajouté que l’utilisation la plus probable autour de la Coupe du monde pourrait être la surveillance plutôt que le transport d’une charge utile. Les drones pourraient servir à étudier les dispositifs de sécurité, à surveiller les déplacements des équipes ou à obtenir des images non autorisées. D’autres pourraient être pilotés par des amateurs, des médias ou des supporters qui ne comprennent pas les restrictions de vol temporaires, a-t-elle précisé.

CONTOURNE LES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ TRADITIONNELS

Les drones peuvent contourner les dispositifs de sécurité conventionnels des stades, tels que les bornes, les portiques de sécurité et les périmètres piétonniers élargis, a déclaré Tom Adams, directeur de la sécurité publique chez DroneShield, une entreprise spécialisée dans la lutte contre les drones, et ancien agent du FBI. "Vous avez là un appareil capable de contourner toutes ces mesures de sécurité traditionnelles et de passer au-dessus de tout", a déclaré M. Adams. "Dans de nombreux cas, il s’agit simplement d’une personne imprudente et mal informée qui souhaite prendre une photo sympa à publier sur sa page de réseau social."

Les entreprises spécialisées dans la lutte contre les drones collaborent avec les forces de l'ordre et les organismes de sécurité publique pour mettre en place des réseaux de détection autour des sites des tournois. SkySafe a déclaré que ses capteurs pouvaient identifier les signaux des drones, suivre leurs trajectoires de vol et, lorsque cela est possible, localiser leur opérateur.

DroneShield soutient un déploiement dans la région de Kansas City, mené par la police et des partenaires régionaux, afin d’aider à détecter les drones sur plusieurs territoires.

Les dirigeants ont déclaré que le fait d'abattre des drones au-dessus d'une foule est rarement une option simple, car les débris pourraient mettre en danger les spectateurs. Au lieu de cela, l'identification de l'opérateur peut être la réponse la plus sûre lorsqu'un drone semble collecter des informations plutôt que de représenter une menace physique immédiate.

L'AMPLEUR DE LA COUPE DU MONDE

L'administration Trump aurait dépensé 250 millions de dollars depuis décembre pour aider les villes hôtes américaines à faire face aux menaces liées aux drones. Ces fonds, distribués par l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) à 11 États hôtes et à Washington, D.C., visent à aider à suivre et à neutraliser les aéronefs non autorisés. Les jours de match, les avions et les drones seront interdits dans un rayon de 5,6 km autour des stades et à une altitude inférieure à 914 mètres, conformément aux restrictions de l’Administration fédérale de l’aviation (FAA).

L'ampleur du tournoi ajoute à la difficulté. Dans des régions telles que New York-New Jersey, Boston, Kansas City et Los Angeles, les opérations de sécurité peuvent s'étendre au-delà des frontières municipales, départementales et étatiques. La Californie, où le SoFi Stadium d'Inglewood et Santa Clara accueilleront des matchs, a reçu la plus importante subvention de la FEMA, près de 34,6 millions de dollars.

Melissa Swisher a déclaré que les enseignements tirés de la Coupe du monde devraient influencer la planification de la sécurité pour les Jeux olympiques de Los Angeles de 2028, dans deux ans. "Ils ne vont pas disparaître", a-t-elle déclaré à propos des drones. "La technologie ne cesse de se perfectionner."

(Reportage Rory Carroll ; version française Clément Martinot)