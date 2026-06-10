Football-Les Pays-Bas s'inquiètent de la condition physique du gardien Bart Verbruggen

Les Pays-Bas s'inquiètent de l'état de forme de leur gardien titulaire Bart Verbruggen, blessé lundi lors d'un match amical à New York et dont la participation au match d'ouverture de la Coupe du monde contre le Japon dimanche est incertaine.

Verbruggen a fait une mauvaise chute après avoir été percuté alors qu'il rattrapait un ballon lors de la victoire 2-1 contre l'Ouzbékistan, ce qui l'a contraint à quitter le terrain en boitant. "Il n'a pas participé à l'entraînement. Nous devons attendre et espérer qu'il puisse être présent dimanche", a déclaré l'entraîneur Ronald Koeman lors d'une conférence de presse au camp de l'équipe mercredi.

Mais l'entraîneur s'est montré plus optimiste par la suite. "Ce n'est qu'une contusion, nous ne savons donc pas encore comment les choses se présenteront dimanche. Nous sommes optimistes, mais nous devrons voir où il en est réellement."

Ronald Koeman a déclaré que ce n'était pas un sujet d'inquiétude car il disposait d'autres bons gardiens de but. "Qui pourrait garder les buts ? Nous devons encore en décider. Nous y apporterons des précisions lors de nos discussions avec les gardiens", a ajouté l'entraîneur.

Mark Flekken a remplacé Verbruggen lors du match contre l’Ouzbékistan et le troisième choix est Robin Roefs, qui a fait ses débuts internationaux il y a une semaine lors de la défaite des Pays-Bas en match amical contre l’Algérie à Rotterdam.

Il a également été demandé à Ronald Koeman s’il avait décidé qui mènerait l’attaque dimanche à Dallas, une question faisant référence à la condition physique de Memphis Depay après une blessure à la cuisse qui a limité son temps de jeu au cours des trois derniers mois. "Nous sommes mercredi et nous jouons dimanche, mais je pense que si j’ai encore des doutes, c’est que je n’ai pas bien fait mon travail."

"Nous savons que Memphis a eu quelques blessures et qu’il n’a pas joué ces dernières semaines, mais il est de retour. Chaque jour, il se rapproche de son meilleur niveau." "C'est notre meilleur buteur de tous les temps et nous avons besoin de lui, tout comme nous avons besoin de tous les autres joueurs", a ajouté Ronald Koeman.

(Rédigé par Mark Gleeson à Cape Town; version française Clément Martinot)