Football-Les joueurs allemands vont prendre en charge le déplacement de 600 supporters au stade

Selon les médias, les joueurs allemands ont pris l'initiative d'alléger la charge financière pesant sur les supporters en raison de la flambée des coûts de transport lors de la Coupe du monde, en proposant de prendre en charge le déplacement en bus de 600 d'entre eux pour assister à leur dernier match du groupe E contre l'Équateur, le 25 juin dans le New Jersey. Les autorités municipales ont augmenté de plusieurs fois les tarifs des trains et des bus reliant New York au MetLife Stadium dans le New Jersey, invoquant une pression accrue sur les réseaux de transports en commun.

Cela a déclenché une vive réaction de la part des supporters, qui avaient déjà payé le prix fort pour leurs billets. "Compte tenu du coût élevé des trajets en bus et en train à New York pendant la Coupe du monde, les joueurs de l'équipe nationale allemande ont organisé un transport gratuit vers le dernier match de groupe pour 600 supporters", a déclaré la Fédération allemande de football, citée par la BBC. "Le capitaine Joshua Kimmich et ses coéquipiers prennent en charge le coût des bus pour emmener les supporters de New York au stade du New Jersey pour le match contre l’Équateur."

Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement cette information.

Un aller-retour en train vers le stade, qui coûte habituellement 12,90 dollars, a été fixé à 98 dollars pendant les matches de la Coupe du monde, contre les 150 dollars initialement proposés, après que NJ Transit a essuyé de vives critiques.

Les navettes coûteront 20 dollars, contre 80 dollars initialement prévus.

Le transport était gratuit pour les supporters lors des deux dernières Coupes du monde en Russie et au Qatar.

L'Allemagne, quadruple championne du monde, débutera sa campagne dimanche à Houston contre Curaçao.

(Rédigé par Chiranjit Ojha à Bengalore; version française Clément Martinot)