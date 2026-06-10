Football-Les espoirs canadiens pour la Coupe du monde sont mis à l'épreuve dès le premier match, alors que les hôtes, décimés par les blessures, affrontent la Bosnie

* Le Canada doit faire face à des blessures : Davies et Bombito forfait pour le premier match

* Jonathan David devrait mener l'attaque du Canada

* Après une qualification spectaculaire, la Bosnie compte sur son vétéran Edin Dzeko pour mener une équipe rajeunie

par Frank Pingue

Le Canada abordera son premier match de Coupe du monde sous une pression énorme : vendredi, lors de ce qui sera sans doute l’un des moments les plus marquants de l’histoire du football canadien, il affrontera la Bosnie-Herzégovine devant un public acquis à sa cause, les deux équipes visant à se qualifier pour la première fois de leur histoire pour les huitièmes de finale.

La quête de reconnaissance du Canada sur la scène internationale a été pour le moins douloureuse, et six défaites en six matches lors des tournois de 1986 et 2022 témoignent d’une nation toujours en quête de son identité en Coupe du monde.

Mais la révolution menée par l’entraîneur Jesse Marsch a insufflé un regain de confiance à un programme qui, moins de deux mois après sa prise de fonction en mai 2024, s’est qualifié pour les demi-finales lors de ses débuts en Copa América avant d’être éliminé par l’Argentine, championne du monde en titre.

Le plan de Jesse Marsch pour réussir en Coupe du monde a toutefois connu un premier accroc, avec une liste de blessés qui ne cesse de s'allonger et qui menace de faire dérailler cette occasion en or pour le Canada de propulser le football au cœur du paysage sportif et culturel du pays.

Le capitaine Alphonso Davies, qui a inscrit le tout premier but du Canada en Coupe du monde, regardera le match d'ouverture du groupe B depuis le banc du Toronto Stadium en raison d'une blessure aux ischio-jambiers contractée lors de la demi-finale de la Ligue des champions du Bayern Munich le mois dernier.

Le coup dur de Davies est aggravé par la perte de Marcelo Flores, le milieu de terrain mexicain naturalisé canadien dont le changement d’allégeance avait été considéré comme un coup de maître pour les co-organisateurs de la Coupe du monde. Une blessure au genou subie en mai a définitivement écarté Flores, tandis que la convalescence du défenseur Moïse Bombito, victime d’une fracture à la jambe, semble s’être interrompue après qu’il n’ait tenu que 30 minutes lors d’un match de préparation contre l’Ouzbékistan.

Davies devant faire son retour pour les matches de phase de groupes contre le Qatar et la Suisse, le poids des espoirs canadiens repose en grande partie sur Jonathan David, meilleur buteur de l'histoire du pays avec 39 buts, qui devra mener une attaque désireuse de mettre fin à des années de frustration en Coupe du monde.

Maxime Crepeau, qui a été désigné la semaine dernière comme gardien titulaire du Canada, va enfin vivre son moment de gloire en Coupe du monde après avoir manqué l'édition 2022 en raison d'une fracture à la jambe subie lors de la finale de la MLS Cup, 15 jours avant le coup d'envoi du tournoi au Qatar cette année-là.

Dès le coup d'envoi, le Canada devra affronter pour la première fois les Dragons de Bosnie, aguerris au combat, qui font leur retour sur la plus grande scène après que leurs exploits aux tirs au but contre l'Italie, quadruple championne du monde, leur ont assuré une deuxième participation à la Coupe du monde.

L'attaquant vétéran Edin Dzeko, l'un des deux seuls joueurs encore en lice depuis la première participation de la Bosnie à la Coupe du monde en 2014, sera le capitaine et la figure paternelle d'une équipe rajeunie qui devrait faire forte impression lors du tournoi. La vaste expérience de Dzeko, meilleur buteur de tous les temps de la Bosnie avec une avance considérable, et l'un des huit joueurs âgés de 40 ans ou plus sélectionnés pour disputer le tournoi (un record en Coupe du monde), sera cruciale pour permettre à l'équipe de sortir de la phase de groupes.

Le défenseur Sead Kolasinac est le seul autre joueur à faire son retour depuis la dernière participation du pays à la Coupe du monde.

(Rédigé par Frank Pingue à Toronto; version française Clément Martinot)