Football-Les blessures inquiètent le Maroc avant son entrée en lice à la Coupe du monde

Le Maroc s'inquiète des blessures des titulaires Abdessamad Ezzalzouli et Noussair Mazraoui, qui pourraient être contraints de manquer le premier match de la Coupe du monde contre le Brésil dimanche.

Tous deux ont dû quitter le terrain en début de match lors du match nul (1-1) contre la Norvège dimanche, lors de leur dernière rencontre de préparation avant le coup d'envoi du tournoi cette semaine au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Abdessamad Ezzalzouli a été remplacé à la mi-temps après s'être blessé à la jambe, tandis que Noussair Mazraoui a quitté le terrain à la 29e minute en raison d'un problème à l'épaule, à l'issue d'un match difficile au cours duquel le Maroc a pris l'avantage tôt dans la partie, mais où la Norvège a égalisé à 15 minutes de la fin.

"Nous avons laissé une bonne impression même si nous n’avons pas gagné, car nous avons vraiment montré de très bonnes choses face à un très bon adversaire", a déclaré l’entraîneur Mohamed Ouahbi aux journalistes.

"C'est l'intérêt de jouer contre des équipes comme celle-ci. Quand on effectue autant de changements (10 au total), c'est difficile pour les joueurs, mais il était important de bien gérer le temps de jeu de chacun."

"Deux joueurs sont sortis sur blessure. Nous attendons de voir la gravité de la situation. C’est ce qui me préoccupe le plus", a ajouté l’entraîneur.

Le Maroc, demi-finaliste surprise de la dernière Coupe du monde, nourrit de grands espoirs de réaliser une nouvelle performance de haut niveau lors de la phase finale de 2026.

Il débutera la compétition dans le groupe D par un match contre les quintuples champions du monde au New York New Jersey Stadium.

(Rédigé par Mark Gleeson au Cap ; version française Olivier Cherfan)