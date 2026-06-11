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Football-Le sélectionneur mexicain Aguirre laisse son gardien de but vétéran sur le banc pour le premier match de la Coupe du monde
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 20:26

par Janina Nuno Rios

Le sélectionneur mexicain Javier Aguirre a pris une décision audacieuse pour le match d'ouverture de la Coupe du monde de jeudi contre l'Afrique du Sud à l'Estadio Azteca, en écartant le capitaine Edson Alvarez et le gardien de but vétéran Guillermo Ochoa, et en alignant Erik Lira au milieu de terrain.

• La composition du Mexique comprenait Raul Rangel dans les buts, Javier Aguirre ayant décidé de ne pas accorder à Ochoa une sixième sélection en Coupe du monde.

• Le capitaine Alvarez figurait parmi les remplaçants, Lira ayant été sélectionné au milieu de terrain aux côtés d'Alvaro Fidalgo et de Brian Gutierrez. • Raul Jimenez mène l'attaque, épaulé par Julian Quinones et Roberto Alvarado.

• Le capitaine sud-africain Ronwen Williams est titulaire dans les buts, l'entraîneur Hugo Broos ayant aligné une équipe composée en grande partie de joueurs du champion national, les Mamelodi Sundowns.

• Lyle Foster mène l'attaque sud-africaine.

• Ce match du groupe A marque le coup d'envoi de la Coupe du monde élargie à 48 équipes à l'Estadio Azteca.

Compositions :

Mexique : Raul Rangel, Cesar Montes, Johan Vasquez, Israel Reyes, Jesus Gallardo, Erik Lira, Alvaro Fidalgo, Brian Gutierrez, Raul Jimenez, Julian Quinones, Roberto Alvarado.

Afrique du Sud : Ronwen Williams, Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbokazi, Nkosinathi Sibisi, Khuliso Mudau, Ime Okon, Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Jayden Adams, Lyle Foster, Iqraam Rayners.

(Reportage Janina Nuno Rios à Mexico City; version française Clément Martinot)

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