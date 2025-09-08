Football-"Le PSG n'est pas notre adversaire", dit Deschamps après les blessures de Dembélé et Doué

Le sélectionneur de l'équipe France de football, Didier Deschamps

PARIS (Reuters) -Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps s'est défendu lundi des reproches formulés par le Paris Saint-Germain concernant la gestion de ses joueurs Ousmane Dembélé et Désiré Doué, blessés face à l'Ukraine vendredi (2-0).

"Le PSG n'est pas notre adversaire, ça ne l'a jamais été, même si nos intérêts peuvent diverger", a déclaré Didier Deschamps en conférence de presse, à la veille de recevoir l'Islande au Parc des Princes lors de la deuxième journée des qualifications à la Coupe du monde.

Vendredi, lors de la victoire des Bleus en Pologne face à l'Ukraine pour lancer les éliminatoires, Désiré Doué a souffert, selon le PSG, "d’une lésion au mollet droit et devrait être écarté des terrains pendant environ quatre semaines" tandis qu'Ousmane Dembélé a été victime "d’une lésion sévère de l’ischio-jambier droit". Son indisponibilité est estimée à six semaines.

Les deux attaquants devraient manquer la première journée de Ligue des champions prévue le 17 septembre face à l'Atalanta Bergame.

Dimanche, le club de la capitale a déclaré dans un communiqué avoir "transmis à la Fédération des éléments médicaux concrets, avant même le début du rassemblement de l’équipe de France, sur la charge de travail supportable et les risques de blessures de ses joueurs".

"Le club déplore que ces recommandations médicales n’aient pas été prises en compte par le staff médical de l’équipe de France ainsi que l’absence totale de sollicitation et de concertation avec ses équipes médicales", ajoutait le communiqué, avant de conclure que "les faits (...) survenus, graves et évitables, doivent donner lieu à des mesures correctives rapides et immédiates".

Le PSG a demandé "un nouveau protocole de coordination médico-sportive entre clubs et sélection nationale".

Didier Deschamps a défendu son staff médical au cours d'une conférence de presse dont les premières questions ont toutes évoqué les blessures des deux Parisiens.

"Il s'est passé ce qu'il s'est passé. Je suis surtout triste pour Ousmane et Désiré, pour leurs blessures et parce qu'on perd deux éléments importants pour demain", a-t-il dit.

"On a fait les choses de manière très professionnelle, progressive, (...) en prenant compte pour chaque joueur de leur ressenti. Malheureusement, c'est arrivé et ça concerne deux joueurs du PSG."

"On fait les choses de manière consciencieuse, systématiquement, avec des échanges", a ajouté Didier Deschamps. "Je tiens toujours compte des éléments qu'on peut avoir et du ressenti des joueurs même s'ils ont toujours envie de jouer."

Le prochain rassemblement des Bleus est prévu début le mois prochain avec la réception de l'Azerbaïdjan et un déplacement en Islande.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Augustin Turpin)