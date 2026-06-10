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Football-Le président de la Fifa met en garde Los Angeles contre les "joyeux barbares" de la Coupe du monde
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 12:49

par Rory Carroll

Le président de la Fifa, Gianni Infantino, a prévenu mardi Los Angeles qu’elle était sur le point d’être envahie par des supporters de football venus du monde entier, alors qu’il donnait le coup d’envoi des festivités de la Coupe du monde lors d’une soirée de lancement réunissant de nombreuses stars au Los Angeles Memorial Coliseum.

S'exprimant avant les matches d'ouverture de cette semaine, Gianni Infantino a dit que la ville deviendrait un point de ralliement mondial pendant ce tournoi à 48 équipes, qui débute jeudi à Mexico avant que Los Angeles n'accueille le premier match des États-Unis vendredi.

"Vous allez être envahis", a-t-il déclaré à la foule.

"Vous allez être envahis par une horde de barbares. Mais ce sont des barbares joyeux, ne vous inquiétez pas."

L'événement a attiré des personnalités du monde du spectacle et du sport, notamment les acteurs Will Ferrell et Brendan Hunt, le chanteur Lance Bass, l'ancien joueur de la NBA Robert Horry, ainsi que les légendes du football américain Mia Hamm et Cobi Jones.

"UNIR LE MONDE"

Gianni Infantino a déclaré que le tournoi transformerait Los Angeles et les autres villes hôtes en une mer de couleurs nationales, les supporters de tous âges arrivant vêtus de maillots, brandissant des drapeaux et le visage peint aux couleurs de leur pays.

"Hommes, femmes, enfants, grands-parents, peu importe, ils auront tous le visage peint aux couleurs de leur pays", a-t-il déclaré.

"Ils voudront simplement profiter et s’amuser, car c’est ce que nous voulons faire avec la Coupe du monde : nous voulons unir le monde."

Organisé conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada, le tournoi sera le premier à rassembler 48 équipes nationales. Gianni Infantino a déclaré qu’un quart des pays du monde seraient représentés sur le terrain, tandis que des milliards d’autres suivraient le tournoi à travers le globe.

"Ce n’est pas seulement une Coupe du monde", a-t-il affirmé. "Ce sera la plus grande et la plus belle Coupe du monde de l’histoire."

LOS ANGELES SOUS LES PROJECTEURS

Los Angeles devrait accueillir huit matches, ainsi que des festivals pour les supporters et dix zones réservées aux fans dans toute la région. Gianni Infantino a remercié les organisateurs locaux pour la mise en place de ces événements, affirmant que le rôle de la ville reflétait son statut de "capitale mondiale du divertissement".

Les États-Unis débuteront leur Coupe du monde vendredi au SoFi Stadium d’Inglewood contre le Paraguay, après une cérémonie d’ouverture ponctuée de performances musicales de Katy Perry, Future et Anitta.

Gianni Infantino a comparé l’ampleur du tournoi à l’organisation de "104 Super Bowls" sur un peu plus d’un mois, faisant référence au nombre total de matches disputés dans les trois pays hôtes.

"Pendant le mois et demi à venir, peu importe qu’on appelle ça football ou soccer, l’essentiel est de profiter et de s’amuser", a-t-il dit.

(Reportage de Rory Carroll à Los Angeles ; version française Olivier Cherfan)

Sport
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