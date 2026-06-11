Football-Le Mexique ouvre le bal de la Coupe du monde en s'imposant 2-0 face à une Afrique du Sud réduite à neuf

par Toby Davis

Le Mexique a donné le coup d'envoi de la Coupe du monde en écrasant l'Afrique du Sud 2-0 jeudi, lors d'un match marqué par trois cartons rouges, alors que cette grande fête du football quadriennale s'ouvrait au stade Azteca.

Le but précoce de Julian Quinones a donné le ton d’une performance dominante du Mexique dans ce match du groupe A, et la tête de Raul Jimenez en milieu de seconde mi-temps a dissipé toute tension persistante pour le public local.

Mais ce match restera surtout dans les mémoires pour ses trois expulsions : l'Afrique du Sud a vu Sphephelo Sithole être expulsé en début de seconde mi-temps, suivi par son coéquipier Themba Zwane, avant que le Mexicain César Montes ne soit lui aussi expulsé dans les dernières minutes.

Cette rencontre houleuse a gâché une ambiance qui aurait pu être festive, mais le public local a tout de même pu célébrer une victoire d’ouverture qui place son équipe en bonne position pour sortir d’un groupe comprenant également la Corée du Sud et la République tchèque. Le match venait à peine de commencer lorsque Jimenez a mis à l'épreuve les doigts du gardien sud-africain Ronwen Williams d'une volée à 12 yards, mais le premier but du tournoi ne s'est pas fait attendre.

Sithole s'est fait dépouiller du ballon à l'entrée de sa propre surface par Erik Lira, préféré au milieu de terrain au capitaine Edson Alvarez, et celui-ci a rapidement servi Quinones qui a slalomé avant de placer un tir à ras de terre sous Williams.

Il a fallu attendre la 35e minute pour que l'Afrique du Sud menace vaguement le but mexicain, lorsque Lyle Foster a vu sa tête passer à côté, mais alors que la première mi-temps touchait à sa fin, l'équipe d'Hugo Broos s'accrochait désespérément.

Jimenez a d'abord tenté sa chance sur un centre rentrant, obligeant Williams à un bel arrêt, avant que Quinones ne frappe le poteau à bout portant alors que le but lui était grand ouvert, et que Brian Gutierrez ne tire à côté alors qu'il aurait pu faire mieux.

La seconde mi-temps a commencé sur le même ton et c'est Gutierrez qui a provoqué le premier carton rouge lorsque sa percée vers la surface a été stoppée net par Sithole, dont le tacle maladroit par derrière lui a valu d'être expulsé, venant couronner une après-midi désastreuse pour le milieu de terrain.

Le public commençait à s'impatienter devant l'incapacité du Mexique à transformer son avantage numérique en un but supplémentaire, mais cette frustration a été apaisée lorsque Jimenez a inscrit son premier but en Coupe du monde, d'une puissante tête plongeante qui a battu Williams sur un centre diabolique de Roberto Alvarado. La fin du match a été marquée par les expulsions : Zwane a été expulsé après une consultation de l'assistance vidéo à l’arbitrage pour un coup de coude présumé au visage, tandis que Montes a été expulsé pour le Mexique pour avoir empêché une occasion de but.

(Reportage Toby Davis; version française Clément Martinot)