Football-Le Mexique débute la Coupe du monde dans la ferveur, les festivités et les manifestations

(Recadre avec des détails sur la cérémonie d'ouverture)

* Les manifestations des enseignants et des militants mettent en évidence l'agitation sociale qui règne à l'approche du tournoi

* Les prix élevés des billets et les travaux d'embellissement de la ville suscitent les critiques des habitants

* La FIFA défend sa politique tarifaire alors que les supporters expriment à la fois leur fierté et leur frustration

par Stephen Eisenhammer et Emily Green et Cassandra Garrison et Sarah Morland

Jeudi, Mexico a donné le coup d'envoi de la Coupe du monde au célèbre stade Azteca avec une cérémonie rendant hommage à la culture préhispanique, tandis que le stade vibrait à l'approche du premier match du tournoi opposant le Mexique à l'Afrique du Sud, qui s'est déroulé sur fond de manifestations dans la capitale.

Des supporters vêtus de costumes de mariachis, coiffés de sombreros et munis de trompettes, formaient une marée verte foncée tandis que Shakira et Burna Boy interprétaient l'hymne de la Coupe du monde 2026 et que des feux d'artifice illuminaient le stade.

Alejandro Garcia, 50 ans, coiffé d’un sombrero et portant une réplique du trophée, s’est dit fier que le Mexique accueille une nouvelle Coupe du monde. Il était encore enfant lorsque le pays avait accueilli le tournoi pour la dernière fois en 1986.

"C'est notre temple", a-t-il déclaré dans le hall de l'Azteca. "Ça va être une superbe Coupe du monde, toutes les manifestations seront désormais oubliées."

Mais à l’extérieur du stade, la ville de 9 millions d’habitants restait profondément divisée.

La période précédant le tournoi au Mexique, que le pays co-organise avec les États-Unis et le Canada, a été marquée par des troubles sociaux dans la capitale, divers groupes – des enseignants aux familles des personnes disparues dans la guerre contre la drogue – ayant défilé pour tenter de tirer parti de l’attention internationale afin de faire avancer leur cause.

Au moins six manifestations étaient prévues jeudi, la ville étant le théâtre d’un contraste entre célébration et opposition. Des fresques murales fraîchement peintes, de nouveaux trains et un stade rénové destinés à accueillir les touristes pour les matchs contrastaient avec les barricades en acier érigées par les commerces pour se protéger des émeutiers le long de l’avenue principale de la capitale.

CAMPEMENTS ET MANIFESTATIONS

À environ cinq kilomètres de l’Azteca, des milliers d’enseignants mécontents venus de tout le pays ont commencé à défiler vers le stade avant le match.

Avelina Cruz Miguel, qui enseigne à l’école primaire depuis 22 ans, a fait le voyage depuis Oaxaca pour manifester en faveur d’une meilleure rémunération. Elle a déclaré que ces manifestations offraient aux enseignants l’occasion de faire connaître leurs revendications "au niveau international". "Il n’y a aucun soutien à l’éducation" au Mexique, a-t-elle ajouté.

Les enseignants avaient également campé devant la place centrale du Zócalo pendant plusieurs jours avant le début du tournoi.

Ce campement a contraint les autorités à barricader l’entrée du Zócalo à la veille du coup d’envoi de la compétition et a fait craindre que la zone ne soit fermée aux supporters qui avaient prévu de se rassembler sur la place pour regarder le match sur grand écran.

Jeudi, des tentes bordaient les rues sur plusieurs pâtés de maisons autour de la place, mais les autorités ont confirmé que la fan zone serait ouverte.

Mario Martinez, 30 ans, originaire de Tijuana, a été l’un des premiers supporters à entrer avec sa petite amie. Il a expliqué qu’ils étaient venus dans la fan zone parce que les billets pour le stade étaient trop chers et qu’ils avaient craint que l’événement ne soit annulé. "Dieu merci, tout s’est bien passé."

Sur le Zócalo, les organisateurs ont déclaré que la fan zone était pleine à craquer, avec plus de 50 000 personnes massées sur la place pour regarder le match.

De nombreux habitants se sont plaints que l’argent était dépensé pour embellir la ville pour les visiteurs sans s’attaquer aux problèmes d’infrastructure sous-jacents. Jeudi a été déclaré jour férié officiel à Mexico, en partie pour atténuer les problèmes de transport.

D'autres Chilangos, comme on appelle les habitants de Mexico, se sont plaints des prix exorbitants des billets qui les avaient empêchés d'assister au spectacle en direct dans leur ville natale. Pour le match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud, certains supporters interrogés par Reuters ont déclaré avoir payé 3 000 dollars ou plus, un montant bien hors de portée pour la plupart des Mexicains. La FIFA a défendu sa tarification en affirmant que le coût des billets était comparable à celui d'autres grands événements sportifs.

"La FIFA ne s’intéresse qu’au profit", a déclaré Jonathan Cordoba, 33 ans, alors qu’il faisait la queue pour entrer dans le stade. Mais il a ajouté qu’il n’avait aucun regret : "C’est la passion !"

(Reportage Stephen Eisenhammer, Emily Green, Cassandra Garrison et Sarah Morland à Mexico City; version française Clément Martinot)