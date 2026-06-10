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Football-Le match de préparation de l'Angleterre pour la Coupe du monde contre le Costa Rica reporté en raison des conditions météorologiques
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 22:03

(Ajoute un nouveau coup d'envoi au paragraphe 1, des détails au paragraphe 3)

Le match de préparation de l'Angleterre à la Coupe du monde contre le Costa Rica, prévu mercredi à Orlando, a été reporté en raison d'une forte averse, le coup d'envoi est désormais fixé à 17 h, heure locale (21 h GMT).

Ce match, le dernier amical de l'Angleterre avant la Coupe du monde, devait débuter à l'Inter&Co Stadium d'Orlando à 16 h (20 h GMT).

Après une inspection du terrain, le match se déroulera à la nouvelle heure "sous réserve qu'il n'y ait pas d'autres coups de foudre dans la région", a indiqué le compte X officiel de l'Angleterre.

Le compte X de l'Inter&Co Stadium a indiqué que les détenteurs de billets pouvaient désormais regagner leurs places en toute sécurité, après que les écrans géants du stade leur avaient demandé de "se mettre à l'abri" en raison des coups de foudre.

Orlando n'accueille aucun match pendant la Coupe du monde, qui débute jeudi.

(Rédigé par Nicole Fernandes à Toronto; version française Clément Martinot)

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