Football-Le match de préparation de l'Angleterre pour la Coupe du monde contre le Costa Rica reporté en raison des conditions météorologiques

(Ajoute un nouveau coup d'envoi au paragraphe 1, des détails au paragraphe 3)
Le match de préparation de l'Angleterre à la Coupe du monde contre le Costa Rica, prévu mercredi à Orlando, a été reporté en raison d'une forte averse, le coup d'envoi est désormais fixé à 17 h, heure locale (21 h GMT).
Ce match, le dernier amical de l'Angleterre avant la Coupe du monde, devait débuter à l'Inter&Co Stadium d'Orlando à 16 h (20 h GMT).
Après une inspection du terrain, le match se déroulera à la nouvelle heure "sous réserve qu'il n'y ait pas d'autres coups de foudre dans la région", a indiqué le compte X officiel de l'Angleterre.
Le compte X de l'Inter&Co Stadium a indiqué que les détenteurs de billets pouvaient désormais regagner leurs places en toute sécurité, après que les écrans géants du stade leur avaient demandé de "se mettre à l'abri" en raison des coups de foudre.
Orlando n'accueille aucun match pendant la Coupe du monde, qui débute jeudi.
(Rédigé par Nicole Fernandes à Toronto; version française Clément Martinot)
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