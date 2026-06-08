Football-Le gardien sud-coréen Kim veut réaliser un beau Mondial après avoir manqué la naissance de sa fille

Le gardien sud-coréen Kim Seung-gyu a manqué la naissance de sa fille ce mois-ci en raison de ses préparatifs pour la Coupe du monde, mais le joueur de 35 ans affirme être déterminé à compenser son absence par ses performances sur le terrain.

Kim Seung-gyu, qui s'apprête à disputer sa quatrième Coupe du monde, a reconnu le coût émotionnel d'être loin de sa famille.

"Je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu être aux côtés de ma femme pour la naissance, et je veux ramener de bons résultats d’ici comme cadeau," a-t-il déclaré aux journalistes dimanche avant une séance d’entraînement au Chivas Verde Valle à Zapopan, près de Guadalajara au Mexique. Avec plus de 80 sélections en équipe de Corée du Sud, le gardien expérimenté du FC Tokyo est en concurrence avec Jo Hyeon-woo pour la place de titulaire.

Ce tournoi revêt également un caractère définitif pour Kim Seung-gyu, qui a laissé entendre que cette campagne pourrait marquer la fin de son parcours en Coupe du monde. Malgré cela, son enthousiasme n’a pas faibli.

"J’ai disputé chaque Coupe du monde en pensant que ce pourrait être ma dernière. Vu mon âge actuel, celle-ci me semble vraiment être ma dernière," a-t-il déclaré.

"Je suis tout aussi enthousiaste à l’idée de disputer ma quatrième Coupe du monde que je l’étais pour ma première. Le premier match donnera le ton pour le reste du tournoi, il y aura donc une certaine pression. Je vais essayer de rester calme et de faire ce que je sais faire."

La Corée du Sud a été tirée au sort dans le groupe A avec le Mexique, co-organisateur, la République tchèque et l'Afrique du Sud. Elle débutera sa campagne contre les Tchèques à Guadalajara le 11 juin.

(Reportage Rishabh Jaiswal à Bengaluru ; version française Olivier Cherfan)