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Football-Le défenseur néerlandais Timber forfait pour la Coupe du monde, blessé à l'aine
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 22:02

Le défenseur d'Arsenal Jurrien Timber ne participera pas à la Coupe du monde 2026 en raison d'une blessure à l'aine, a annoncé lundi la Fédération néerlandaise de football.

La Fédération néerlandaise a déclaré que l'état du joueur de 24 ans n'avait pas suffisamment progressé pour participer au tournoi de manière "médicalement responsable."

Son absence porte un coup dur aux Pays-Bas à l'approche de la compétition, où ils affronteront dans le groupe F le Japon, la Suède et la Tunisie.

Jurrien Timber souffrait de cette blessure depuis la fin de la saison qui a vu Arsenal remporter le titre de Premier League, bien qu'il ait disputé 54 minutes de la finale de la Ligue des champions perdue aux tirs au but face au Paris Saint-Germain le 30 mai.

Il sera remplacé dans l'équipe de Ronald Koeman par le défenseur de Sunderland Lutsharel Geertruida.

Ce contretemps perturbe les plans défensifs de Ronald Koeman à quelques jours seulement du match d'ouverture des Pays-Bas dans le Mondial contre le Japon, dimanche à Dallas.

(Reportage de Tommy Lund à Gdańsk et de Mohamed Yossry au Caire ; version française Olivier Cherfan)

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