Football-Le capitaine japonais Endo se retire de la Coupe du monde pour cause de blessure et met un terme à sa carrière internationale

par Bhargav Acharya

Le capitaine japonais Wataru Endo s'est retiré de la sélection pour la Coupe du monde en raison d'une blessure, ce qui porte un coup dur aux Samurai Blue ; le milieu de terrain a également annoncé qu'il prenait sa retraite internationale.

Wataru Endo, qui a connu une saison marquée par les blessures avec Liverpool, a été remplacé par l'attaquant du Borussia Mönchengladbach Shuto Machino, a indiqué la Fédération japonaise de football dans un communiqué. "Depuis ma blessure, j'ai fait tout ce que je pouvais jusqu'à présent, je n'ai donc aucun regret", a déclaré Wataru Endo dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Le joueur de 33 ans a déclaré qu’il était frustré de ne pas pouvoir participer à cet événement phare, mais qu’il était fier de la progression de l’équipe depuis la Coupe du monde 2022 au Qatar. "À l’issue de cette campagne, je prendrai ma retraite internationale. À partir de maintenant, je soutiendrai l’équipe nationale japonaise en tant que simple supporter", a-t-il déclaré.

Le Japon, qui évolue dans le groupe F, entamera sa huitième participation à la phase finale de la Coupe du monde contre les Pays-Bas à Dallas le 14 juin, avant d'affronter la Tunisie et la Suède.

(Reportage Bhargav Acharya; version française Clément Martinot)