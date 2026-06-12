Football-Le Canada est prêt à faire face à la pression d'une Coupe du monde à domicile

Jesse Marsch, le sélectionneur américain de l'équipe du Canada, a un message simple à l'attention de tous ceux qui se demandent si ses joueurs sont prêts à supporter la pression d'une Coupe du monde à domicile : non seulement ils sont prêts, mais ils en ont envie.

La sélection du Canada disputera vendredi au stade de Toronto son premier match de la Coupe du monde, après une préparation marquée par de nombreux passages à l'infirmerie. Jesse Marsch reste toutefois imperturbable.

"Si vous faites ce métier pour gagner votre vie, c'est là où vous voulez être", a-t-il dit jeudi, à la veille du premier match du groupe B qui opposera le Canada à la Bosnie-Herzégovine.

"Je suis venu au Canada pour être l'entraîneur (de cette équipe) parce que j'appréciais ces joueurs et que je croyais qu'ils pouvaient s'adapter au jeu que j'envisageais, mais je suis venu ici pour les guider lors de la Coupe du monde - une Coupe du monde à domicile. Je voulais avoir cette responsabilité."

Jesse Marsch est cependant confronté à l'indisponibilité du capitaine Alphonso Davies, qui manquera le match de vendredi en raison d'une blessure aux ischio-jambiers survenue lors de la demi-finale de Ligue des champions, contre le Paris Saint-Germain, qu'il a disputée avec le Bayern Munich le mois dernier. Le sélectionneur a toutefois indiqué qu'une IRM passée mercredi avait montré des signes encourageants.

"Il ne pourra pas jouer demain, mais il fait preuve, comme toujours, d'une excellente capacité à se remettre de ses blessures musculaires", a-t-il dit.

Le milieu de terrain Ismaël Koné a lui aussi suscité l'inquiétude mercredi en quittant l'entraînement prématurément, avant même de l'avoir véritablement commencé. Jesse Marsch s'est toutefois empressé de dissiper les craintes.

"PRÊTS À RENDRE NOTRE PAYS FIER"

"Il ne se sentait pas très bien, alors on l'a renvoyé chez lui parce qu'on n'avait rien de prévu ce jour-là", a-t-il dit. "Ismaël s'est entraîné aujourd'hui, il est en pleine forme, il est prêt à jouer."

Le défenseur Moïse Bombito, apparu en difficulté après seulement 30 minutes de jeu lors d'un match amical contre l'Ouzbékistan le 2 juin alors qu'il faisait son retour après une fracture du tibia, sera lui aussi prêt en cas de besoin.

"Il n'est pas encore à 100%, mais il a atteint sa vitesse maximale", a déclaré Jesse Marsch. "Je ne vois aucune raison pour qu'il ne soit pas prêt, d'ici une semaine, à être considéré comme titulaire."

La discipline sera également une préoccupation majeure pour le sélectionneur, le Canada ayant écopé de plusieurs cartons rouges lors de ses 11 derniers matchs.

Avec l'adrénaline d'un match d'ouverture à domicile, Jesse Marsch est parfaitement conscient des risques : "L'un des meilleurs moyens de faire dérailler un tournoi pour n’importe quelle équipe, c'est sans aucun doute les cartons rouges."

"Nous devons être agressifs et jouer notre jeu avec vitesse et puissance, mais nous devons aussi veiller à garder notre sang-froid et à éviter les tacles imprudents, les comportements inappropriés ou les réactions émotionnelles qui pourraient nous valoir des cartons."

Depuis l'arrivée de Jesse Marsch à la tête de l'équipe en 2024, le Canada a réalisé des progrès considérables, atteignant notamment les demi-finales de la Copa America cette année-là. C'est également la première fois que le Canada participe à deux Coupes du monde consécutives, bien que l'équipe soit toujours à la recherche de ses premiers points après six défaites lors des tournois de 1986 et 2022.

"Nous sommes prêts à disputer des matchs importants", a affirmé Jesse Marsch. "Nous sommes prêts à rendre notre pays fier, à rendre nos supporters fiers. Nous sommes prêts à tout donner."

(Frank Pingue à Toronto, version française Camille Raynaud, édité par Benjamin Mallet)