Football-Le Brésilien Filipe Luis nommé entraîneur de Monaco

L'AS Monaco a annoncé lundi la nomination du Brésilien Filipe Luis au poste d'entraîneur, où il succède au Belge Sébastien Pocognoli.

Le technicien de 40 ans s'est engagé pour deux saisons avec le club de la Principauté.

Ancien joueur de Chelsea et de l'Atlético de Madrid notamment, il n'a occupé jusqu'ici qu'un seul poste d'entraîneur principal chez les professionnels, dans le club brésilien de Flamengo.

Nommé à l'automne 2024, il a passé près d'un an et demi dans le club de Rio de Janeiro avant d'être démis de ses fonctions en mars 2026, après avoir notamment remporté le championnat du Brésil, la Copa Libertadores et perdu en finale de la Coupe intercontinentale face au Paris Saint-Germain (1-1, 2-1 aux t.a.b.).

L'AS Monaco avait annoncé le départ de Sébastien Pocognoli début juin, après un peu plus de sept mois en poste. Septièmes de Ligue 1, les Monégasques doivent leur qualification en barrages de la Ligue Conférence grâce à la victoire du RC Lens en Coupe de France (3-1 contre l'OGC Nice en finale).

(Rédigé par Vincent Daheron)