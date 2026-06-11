Football-Le Brésilien Alisson ne voit aucun avantage pour les équipes considérées comme favorites de la Coupe du monde

par Marcelo Teixeira

Le gardien de but brésilien Alisson Becker a déclaré jeudi que son pays ne figurait pas parmi les favoris pour remporter la Coupe du monde, mais il a ajouté qu'il n'y avait aucun avantage à être donné favori pour soulever le trophée et qu'il restait confiant quant aux chances de son équipe.

Alisson Becker, qui évolue à Liverpool et qui a récemment souffert d'une série de blessures récurrentes, a déclaré lors d'une conférence de presse à l'hôtel de l'équipe du Brésil dans le New Jersey qu'il était en pleine forme pour disputer sa troisième Coupe du monde. Répondant à une question sur la situation du Brésil, alors que d'autres équipes telles que la France et l'Argentine, championne en titre, sont considérées comme mieux préparées, le joueur de 33 ans a déclaré que figurer parmi les favoris "n'est une garantie pour personne" et ajoute de la pression sur l'équipe. "Ce qui compte vraiment, c'est l'état de forme dans lequel on se trouve lors du premier match. Nous sommes prêts", a-t-il déclaré, ajoutant que l'ambiance était bonne après les problèmes rencontrés par le Brésil lors des qualifications sud-américaines.

Le Brésil s’est qualifié en cinquième position, derrière l’Argentine, l’Équateur, la Colombie et l’Uruguay, après avoir nommé l’Italien Carlo Ancelotti au poste d’entraîneur avant les deux derniers matchs, lors desquels il a remporté une victoire et essuyé une défaite. "Ce dernier cycle a été difficile, nous l’avons profondément ressenti. Mais tout a commencé à s’améliorer dès l’arrivée de Carlo Ancelotti. Il a une très forte présence au sein du groupe et nous apporte la sérénité nécessaire pour travailler", a déclaré Alisson Becker.

Carlo Ancelotti est à la tête du Brésil, quintuple champion du monde, depuis près d’un an. Premier sélectionneur étranger à occuper ce poste, ses résultats ont été mitigés, mais beaucoup voient en son leadership la clé pour ramener la Coupe du monde dans le pays après 24 ans d’absence.

Le premier match du Brésil aura lieu samedi contre le Maroc au MetLife Stadium, dans le New Jersey.

Alisson Becker a déclaré qu'Ancelotti, 67 ans, tenait à améliorer la défense de l'équipe, qui a souvent connu des difficultés. "Certains de ces buts auraient pu être évités. Nous y travaillons, car la Coupe du monde est un tournoi court. Nous savons que nous aurons toujours des occasions de marquer grâce à la qualité de l'équipe", a-t-il déclaré.

Lorsqu'on lui a demandé s'il était enthousiaste à l'idée de rejoindre les quatre gardiens brésiliens ayant participé à au moins trois Coupes du monde, il a répondu qu'il souhaitait rejoindre un autre groupe, celui des champions.

(Reportage Marcelo Teixeira; version française Clément Martinot)