Football-Le Brésil et le Maroc font match nul lors de leur premier match de Coupe du monde

Le Brésil a fait match nul (1-1) samedi face au Maroc lors du match d'ouverture du groupe C, la frappe de Vinicius Junior ayant permis à son équipe de revenir au score après un but d'Ismael Saibari.

Le Maroc, demi-finaliste de la Coupe du monde 2022 au Qatar, a ouvert le score à la 21e minute, lorsqu'Ismael Saibari a conclu une contre-attaque fulgurante, s'engouffrant dans l'axe pour convertir la passe en profondeur de Brahim Diaz.

Les Lions de l'Atlas ont dominé la plus grande partie de la première période, lors de laquelle ils ont de nouveau menacé le Brésil avant l'égalisation de Vinicius Junior d'un tir enroulé du pied droit dans la lucarne à la 32e minute.

La performance de la Seleçao s'est améliorée après la mi-temps, lors de laquelle le sélectionneur Carlo Ancelotti a procédé à plusieurs changements, mais n'est toutefois pas parvenue à percer le bloc défensif du Maroc.

"Je ne pense pas que nous ayons bien débuté le match. L'équipe était un peu nerveuse, nous avons perdu le ballon trop souvent", a estimé Carlo Ancelotti.

"La première période n'était pas bonne", a-t-il ajouté, notant toutefois que son équipe s'était améliorée après la mi-temps.

Ce résultat intervient avant le match qui doit opposer les deux autres équipes du groupe C, Haïti à l'Ecosse, plus tard dans la soirée.

(Julien Pretot, Fernando Kallas, Amy Tennery et Ossian Shine; version française Camille Raynaud)