Football-le Brésil, affaibli, affronte le Maroc lors d'un match d'ouverture de la Coupe du monde qui s'annonce explosif

* Le Brésil devra se passer de plusieurs joueurs clés, dont Neymar

* Vinicius Jr mènera l'attaque du Brésil sous la houlette d'Ancelotti

* Le Maroc se qualifie après une victoire controversée en Coupe d'Afrique des nations et le départ de son entraîneur

par Fernando Kallas

Le Brésil entame samedi sa nouvelle quête d'un sixième titre mondial tant attendu, sans vraiment avoir la possibilité de démarrer en douceur, face à un Maroc en pleine ascension lors d'un match d'ouverture du groupe C qui mettra à l'épreuve la capacité de l'équipe à composer avec une longue liste de blessés.

Les quintuples champions du monde, un record, débarquent en Amérique du Nord sous la houlette de Carlo Ancelotti, dont les débuts en Coupe du monde en tant qu'entraîneur interviennent un peu plus d'un an après son départ du Real Madrid, où il avait remporté une pléiade de titres européens, pour se lancer dans l'une des missions de sauvetage les plus exigeantes du football.

Le Brésil a traversé trois années tumultueuses, quatre sélectionneurs et une série de déceptions, tandis que le long déclin de Neymar, passé du statut de talisman intouchable à celui de pari sur sa condition physique, a ajouté à l’incertitude.

Alors que les autres grands favoris ont l’occasion de mettre leurs joueurs en condition face à des adversaires plus modestes, le Brésil débute contre ce qui s’annonce comme son adversaire le plus redoutable du groupe C.

Le Maroc a été le grand trouble-fête de la Coupe du monde 2022 au Qatar, éliminant l’Espagne et le Portugal avant de s’incliner face à la France en demi-finale. Construite autour d’une génération de joueurs formés dans les centres de formation et les championnats espagnols et français, l’équipe revient avec suffisamment de qualité pour rendre la soirée d’ouverture du Brésil difficile.

Cependant, il arrive également avec ses propres turbulences.

Le Maroc a débuté l’année 2026 en s’inclinant en finale de la Coupe d’Afrique des nations face au Sénégal à domicile, avant de se voir attribuer le titre à la suite d’une décision controversée, ses rivaux ayant quitté le terrain en signe de protestation contre un penalty sifflé à leur encontre.

Quelques semaines plus tard, l’entraîneur de longue date Walid Regragui a démissionné trois mois avant la Coupe du monde et a été remplacé par le Belge d’origine Mohamed Ouahbi, promu depuis les équipes de jeunes après avoir mené le Maroc au titre de champion du monde des moins de 20 ans au Chili l’année dernière.

DES BLESSURES VIENNENT PERTURBER LES PRÉPARATIFS

Les blessures ont ajouté aux perturbations, Nayef Aguerd et Abde Ezzalzouli ayant été écartés de la sélection de 26 joueurs après s'être blessés lors du dernier match amical du Maroc contre la Norvège dimanche.

Le Brésil, cependant, a lui aussi été frappé par une avalanche de blessures.

Carlo Ancelotti a perdu Rodrygo, Estevao, Eder Militao et Wesley, tous titulaires potentiels, tandis que Neymar a été écarté du match contre le Maroc car il se remet toujours d’une blessure au mollet. La date de son retour, et dans quelles conditions, reste incertaine.

Le Brésil dispose toujours d'une formidable paire de défenseurs centraux avec Marquinhos et Gabriel Magalhaes, mais Carlo Ancelotti doit improviser au poste d'arrière droit après avoir perdu Wesley et le polyvalent Militao.

Danilo et Ibanez sont en concurrence pour ce poste, le milieu de terrain Ederson étant également une option.

Plus en avant, Carlo Ancelotti s'appuiera fortement sur Vinicius Jr, qu'il a aidé à devenir, au Real Madrid, l'un des attaquants les plus redoutables du football.

Le Brésil ne se fond jamais discrètement dans la masse lors d’une Coupe du monde, mais les attentes sont inhabituellement modérées. Le Maroc va tester si l’alchimie de Carlo Ancelotti en club peut s’exporter — et si le grand conte de fées du Qatar aura une suite.

(Rédigé par Fernando Kallas; version française Clément Martinot)