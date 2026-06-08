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Football-La Jordanie reste optimiste malgré la défaite face à la Colombie avant ses débuts en Coupe du monde
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 20:54

Le sélectionneur de la Jordanie Jamal Sellami a déclaré que son équipe avait tiré les enseignements attendus de sa défaite face à la Colombie lundi, et s'est dit soulagé qu'aucun joueur ne se soit blessé lors de ce match amical, disputé quelques jours avant la première participation du pays à une Coupe du monde.

Un doublé de Jhon Arias a permis à la Colombie de s'imposer (2-0) à San Diego lors du dernier match de préparation des deux équipes avant le tournoi.

Jamal Sellami a déclaré aux journalistes après le match que son équipe avait affronté un adversaire de qualité et avait tiré profit de cette expérience en testant plusieurs aspects pendant la rencontre.

"Le staff technique s’efforce de corriger les erreurs de manière à améliorer les performances de l’équipe lors de la prochaine étape afin d’atteindre le niveau de préparation requis," a expliqué l'entraîneur d'origine marocaine.

La 23e édition de la Coupe du monde débute jeudi. La Jordanie évoluera dans le groupe J aux côtés de l’Argentine, de l’Algérie et de l’Autriche.

La Jordanie fera ses débuts en Coupe du monde contre l’Autriche le 17 juin à San Francisco. Elle affrontera ensuite l’Algérie six jours plus tard avant de conclure la phase de groupes contre l’Argentine le 28 juin à Dallas.

(Reportage Ahmed El Ghannam au Caire ; version française Olivier Cherfan)

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