 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football-La Jordanie appelle Abu Ghosh, jamais sélectionné, pour remplacer Sabra au Mondial
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 22:57

Le défenseur Mohamed Abu Ghosh a été appelé en renfort dans l'équipe jordanienne pour la Coupe du monde afin de remplacer Ibrahim Sabra, blessé, a annoncé lundi la Fédération jordanienne de football (JFA). L'attaquant Ibrahim Sabra s'est retiré en raison d'une déchirure du ligament de la cheville, ouvrant ainsi la voie à Mohamed Abu Ghosh, un joueur de 20 ans qui n'a encore jamais été sélectionné, pour rejoindre l'équipe de 26 joueurs de Jamal Sellami.

La Jordanie, qui fait ses débuts dans la compétition, évoluera dans le groupe J et affrontera l'Autriche, l'Algérie et l'Argentine, tenante du titre.

(Reportage de Mohamed Yossry au Caire ; version française Olivier Cherfan)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank