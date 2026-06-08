Football-La Jordanie appelle Abu Ghosh, jamais sélectionné, pour remplacer Sabra au Mondial

Le défenseur Mohamed Abu Ghosh a été appelé en renfort dans l'équipe jordanienne pour la Coupe du monde afin de remplacer Ibrahim Sabra, blessé, a annoncé lundi la Fédération jordanienne de football (JFA). L'attaquant Ibrahim Sabra s'est retiré en raison d'une déchirure du ligament de la cheville, ouvrant ainsi la voie à Mohamed Abu Ghosh, un joueur de 20 ans qui n'a encore jamais été sélectionné, pour rejoindre l'équipe de 26 joueurs de Jamal Sellami.

La Jordanie, qui fait ses débuts dans la compétition, évoluera dans le groupe J et affrontera l'Autriche, l'Algérie et l'Argentine, tenante du titre.

(Reportage de Mohamed Yossry au Caire ; version française Olivier Cherfan)