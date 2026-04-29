Football-La FIFA augmente de 15% la dotation des sélections à la Coupe du monde

par Julien Pretot

La FIFA a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi qu'elle allait porter la contribution financière totale des équipes qualifiées à la Coupe du monde 2026 à près de 900 millions de dollars, invoquant le succès commercial de son tournoi élargi à 48 équipes.

Le conseil de la FIFA, réuni à Vancouver en amont du 76e congrès de l'instance, a approuvé une augmentation de 15% des ressources qui seront distribuées aux 48 associations membres participantes lors du tournoi prévu dans moins de deux mois au Canada, au Mexique et aux États-Unis (11 juin-19 juillet).

La dotation totale s'élèvera à 871 millions de dollars, a indiqué la FIFA, chaque équipe participante recevant une aide à la préparation portée à 2,5 millions de dollars, contre 1,5 million initialement.

Les primes de qualification passeront également de 9 millions à 10 millions de dollars, tandis que la FIFA a précisé que les contributions supplémentaires comprendraient des subventions pour les frais de délégation et une augmentation du nombre de billets alloués aux équipes, pour un total de plus de 16 millions de dollars.

"La FIFA est fière d’afficher la situation financière la plus solide de son histoire, ce qui lui permet d’apporter un soutien sans précédent à toutes ses associations membres", a déclaré le président de la FIFA Gianni Infantino.

"Il s’agit là d’un nouvel exemple illustrant comment les ressources de la FIFA sont réinvesties dans le football."

L'ampleur même de l'organisation d'un tournoi à travers l'Amérique du Nord, avec des déplacements sur de longues distances, des régimes fiscaux différents et des exigences opérationnelles importantes, avait suscité de nombreuses inquiétudes parmi certaines nations participantes.

L’UEFA avait notamment relayé les craintes de plusieurs fédérations européennes de ne pas être en capacité d'équilibrer leur budget à moins d'un long parcours dans la compétition.

La Coupe du monde 2026 sera la première édition à 48 équipes, contre 32 auparavant.

Cette augmentation de la contribution financière intervient alors que la FIFA se prépare à la Coupe du monde la plus importante et la plus lucrative de l'histoire, avec davantage d'équipes, de matches et des opportunités de revenus accrues en matière de billetterie, de sponsoring et de droits de diffusion.

(Reportage de Julien Pretot, version française Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)