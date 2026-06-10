Football-La fédération sénégalaise s'explique sur la vidéo virale montrant les contrôles de sécurité à l'aéroport à l'approche de la Coupe du monde

La Fédération sénégalaise de football (FSF) s'est exprimée mardi pour s'expliquer au sujet d'une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montrant sa sélection de Coupe du monde soumise à des contrôles de sécurité sur le tarmac d'un aéroport, ces images ayant suscité des accusations de traitement discriminatoire.

Des vidéos diffusées en ligne montraient les joueurs sénégalais soumis à des contrôles de sécurité à l'aéroport avant de s'envoler de Raleigh, en Caroline du Nord, vers San Antonio, au Texas, pour disputer un match amical de préparation contre l'Arabie saoudite avant le tournoi.

En réponse à l'indignation suscitée par le traitement réservé aux joueurs, la FSF a souligné que tous les contrôles avaient été effectués conformément aux "réglementations de sécurité aéroportuaire en vigueur" et s'inscrivaient dans le cadre d'un dispositif visant à accélérer le voyage.

"Dans le cadre des dispositions logistiques du voyage, le bus transportant l’équipe nationale a quitté l’hôtel de Raleigh pour se rendre directement sur le tarmac de l’aéroport", a déclaré la fédération dans un communiqué.

"Cette procédure a permis aux joueuses et aux membres du staff de passer tous les contrôles de sécurité et de police directement au pied de l’avion, sans avoir à transiter par les zones habituelles du terminal aéroportuaire et les salles d’embarquement."

"Cet arrangement visait principalement à optimiser le temps de trajet de la délégation et à faciliter l’embarquement à bord du vol privé à destination de San Antonio." Mardi, le Sénégal, réduit à dix, a été tenu en échec (0-0) par l’Arabie saoudite lors d’un match amical.

Le Sénégal débutera sa Coupe du monde contre la France le 16 juin dans le New Jersey. Il affrontera également la Norvège sur le même site le 22 juin et l’Irak à Toronto le 26 juin dans le cadre des matches du Groupe I.

(Rédigé par Kevin Buckland ; version française Olivier Cherfan)