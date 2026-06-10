Football-l'Iran menace d'interrompre les matchs de la Coupe du monde s'il est confronté à des drapeaux ou des slogans non autorisés

L'Iran a menacé d'interrompre ses matchs lors de la Coupe du monde si des drapeaux non autorisés étaient brandis ou si des slogans visant l'équipe nationale étaient scandés dans les stades, ont rapporté les médias iraniens, citant le ministre des Sports Ahmad Donyamali, à la suite des critiques suscitées par la présence de l'équipe au tournoi.

La Coupe du monde débute jeudi, et l'Iran entamera sa campagne dans le groupe G contre la Nouvelle-Zélande à Los Angeles le 15 juin. Il affrontera ensuite la Belgique au même endroit le 21 juin avant de se mesurer à l'Égypte à Seattle le 26 juin. "Nous avons informé la FIFA que si des drapeaux non officiels sont apportés ou si des slogans contre l'équipe nationale sont scandés dans les stades où l'Iran joue lors de la Coupe du monde, le manager de l'équipe sera sans aucun doute tenu de suspendre le match," a déclaré Ahmad Donyamali mardi, selon les médias iraniens. "On nous a assuré qu'aucun incident perturbateur ne se produirait dans le stade pendant le match contre l'Égypte." Les fédérations de football iranienne et égyptienne avaient auparavant exhorté la FIFA à empêcher toute activité liée à la Pride LGBTQ+ lors du match à Seattle. La rencontre avait été désignée par les organisateurs locaux comme un "match de la Pride" afin de coïncider avec le week-end de la Pride de Seattle.

En avril, des manifestants rassemblés devant le Congrès de la FIFA à Vancouver avaient demandé que l’Iran soit exclu du tournoi, affirmant que l’équipe représentait le Corps des gardiens de la révolution islamique plutôt que le peuple iranien.

L'équipe iranienne a également été confrontée à des difficultés d'organisation, la fédération iranienne de football ayant déclaré que son contingent de billets avait été retiré quelques jours avant le tournoi, empêchant ainsi les supporters qui avaient déjà prévu leur voyage d'assister aux matchs de leur équipe.

L'équipe, qui s'entraîne actuellement à Tijuana, au Mexique, pourra entrer aux États-Unis la veille de chaque match, a déclaré le département de la Sécurité intérieure, dans un contexte de conflit qui a ajouté une dimension géopolitique au tournoi.

(Rédigé par Paras J. Haji à Bangalore ; version française Clément Martinot)