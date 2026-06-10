Football-L'Irak termine sa préparation pour la Coupe du monde par une défaite face au Venezuela

par Ahmad ElGhannam

L'Irak s'est incliné mercredi face au Venezuela (2-0) lors de son dernier match amical de préparation avant la Coupe du monde.

Le milieu de terrain Cristian Casseres a ouvert le score pour les Sud-Américains à Bridgeville, dans l'Illinois, à la 17e minute d'un tir à bout portant.

Le Venezuela a doublé son avance juste après la pause lorsque Cristian Casseres a récupéré le ballon avant de le passer à l'attaquant Jesus Ramirez, qui a dribblé un défenseur et a décoché un tir puissant.

L'Irak a terminé le match à 10 après que l'attaquant Ali Youssef a reçu un carton rouge direct à la 72e minute.

L'Irak fait son retour en phase finale de la Coupe du monde pour la première fois depuis sa seule participation il y a 40 ans, et débutera sa compétition dans le Groupe I contre la Norvège le 17 juin avant d'affronter la France et le Sénégal.

Le Venezuela ne participe pas au tournoi de cette année en Amérique du Nord, et reste la seule nation sud-américaine à ne s'être jamais qualifiée pour la phase finale de la Coupe du monde.

(Reportage Ahmed El Ghannam au Caire ; version française Olivier Cherfan)