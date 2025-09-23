Football: L'Espagnole Bonmati remporte un 3e Ballon d'Or féminin consécutif

Le Ballon d'Or féminin

par Vincent Daheron

PARIS - L'Espagnole Aitana Bonmati a remporté lundi à Paris un troisième Ballon d'Or féminin consécutif en devançant sa compatriote Mariona Caldentey et l'Anglaise Alessia Russo.

La milieu de terrain du FC Barcelone, âgée de 27 ans, est la première joueuse à être sacrée pour la troisième fois et permet à son club et à l'Espagne de remporter le Ballon d'Or féminin - créé en 2018 - pour la cinquième année consécutive, après le doublé de sa compatriote et coéquipière Alexia Putellas en 2021 et 2022.

"Je suis émerveillée, mais aussi très fière, car j'ai travaillé dur depuis mon enfance", a-t-elle dit à Reuters. "Je tiens à remercier tous mes proches, mais aussi les équipes avec lesquelles j'ai la chance de jouer, car je pense que si je suis ici pour la troisième fois consécutive, c'est grâce à elles."

Sans être une surprise, son sacre était toutefois indécis. Si elle a remporté le championnat et la Supercoupe d'Espagne ainsi que la Coupe de la Reine avec Barcelone, Aitana Bonmati a perdu les deux finales majeures de la saison 2024-2025. D'abord celle de la Ligue des champions avec le Barça (défaite 1-0 contre Arsenal) puis celle de l'Euro 2025 avec l'équipe d'Espagne (défaite 1-1, 3-1 aux t.a.b. face à l'Angleterre).

"On a gagné trois titres avec le Barça mais on a perdu les deux finales les plus importantes. C'était une année au cours de laquelle on a beaucoup appris parce que nous avons encore atteint la finale mais sans les gagner car les autres équipes étaient meilleures", a déclaré Aitana Bonmati lundi soir.

"C'est donc plus qu'une question de victoire ou de défaite, c'est le football, et il est très difficile d'être au sommet chaque année, mais notre équipe y parvient."

Ces défaites en finale ne l'ont pas empêchée d'être nommée meilleure joueuse de la Ligue des champions et de l'Euro, au cours duquel elle avait inscrit le but de la qualification en finale lors de la demi-finale face à l'Allemagne (1-0).

La championne du monde 2023 a inscrit au total 20 buts et délivré 16 passes décisives en 58 matches, club et sélection confondus. Elle a notamment été meilleure passeuse de la Ligue des champions.

Chez les Françaises, Sandy Baltimore a pris la 15e place et Clara Mateo la 27e position.

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Tangi Salaün)