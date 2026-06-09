Football: L'Espagne bat le Pérou lors de son ultime match de préparation

Match amical international - Pérou contre Espagne
L'Espagne s'est imposée lundi face au Pérou (3-1) dans ce qui constituait son ultime match de préparation à la Coupe du monde, à quelques jours début de la compétition, offrant aux milliers de supporters présents à Puebla au Mexique, l'un des pays hôtes du tournoi, la chance d'observer l'une des équipes favorites.
Mikel Oyarzabal a ouvert le score après seulement deux minutes de jeu d'une frappe puissante depuis l'entrée de la surface, avant que Pedri ne double la mise à la demi-heure, poussant le ballon dans le but vide suite à un centre de Ferran Torres.
La "Roja" a inscrit un troisième but en début de seconde période lorsque le centre de Yeremy Pino a provoqué une erreur du gardien péruvien Pedro Gallese. Jairo Vélez a ensuite réduit l'écart pour le Pérou d'une frappe à ras de terre.
La fièvre de la Coupe du monde était palpable dans le stade, où les maillots de l'Espagne étaient majoritaires dans les tribunes, aux côtés de ceux du FC Barcelone, reflétant la forte représentation du club catalan dans la sélection de Luis de la Fuente.
Les supporters péruviens, bien que moins nombreux, sont restés bruyants tout au long de la soirée.
Pedri, Rodri et Ferran Torres ont suscité les acclamations les plus bruyantes, tandis que les supporters entonnaient des chants et faisaient la vague dans tout le stade.
Des stands de produits dérivés de la Coupe du monde bordaient les rues à l'extérieur du stade, tandis que les mesures de sécurité renforcées n'ont guère réussi à tempérer l'ambiance festive.
(Reportage de Janina Nuno Rios)
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