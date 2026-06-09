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Football: L'Espagne bat le Pérou lors de son ultime match de préparation
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 07:03

Match amical international - Pérou contre Espagne

Match amical international - Pérou contre Espagne

L'Espagne s'est ‌imposée lundi face au Pérou (3-1) dans ce qui constituait son ultime ​match de préparation à la Coupe du monde, à quelques jours début de la compétition, offrant aux milliers de supporters présents ​à Puebla au Mexique, l'un des pays hôtes du tournoi, la chance d'observer l'une ​des équipes favorites.

Mikel Oyarzabal a ouvert ⁠le score après seulement deux minutes de jeu d'une frappe ‌puissante depuis l'entrée de la surface, avant que Pedri ne double la mise à la demi-heure, poussant ​le ballon dans le ‌but vide suite à un centre de Ferran ⁠Torres.

La "Roja" a inscrit un troisième but en début de seconde période lorsque le centre de Yeremy Pino a provoqué une erreur ⁠du gardien péruvien ‌Pedro Gallese. Jairo Vélez a ensuite réduit l'écart pour ⁠le Pérou d'une frappe à ras de terre.

La fièvre de ‌la Coupe du monde était palpable dans le stade, ⁠où les maillots de l'Espagne étaient majoritaires dans ⁠les tribunes, aux ‌côtés de ceux du FC Barcelone, reflétant la forte représentation du ​club catalan dans la sélection ‌de Luis de la Fuente.

Les supporters péruviens, bien que moins nombreux, sont restés bruyants ​tout au long de la soirée.

Pedri, Rodri et Ferran Torres ont suscité les acclamations les plus bruyantes, tandis que ⁠les supporters entonnaient des chants et faisaient la vague dans tout le stade.

Des stands de produits dérivés de la Coupe du monde bordaient les rues à l'extérieur du stade, tandis que les mesures de sécurité renforcées n'ont guère réussi à tempérer l'ambiance festive.

(Reportage ​de Janina Nuno Rios)

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