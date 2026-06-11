Football-L'Australie en premier adversaire alors que Güler mène la Turquie pour son retour en Coupe du monde

* La Turquie fait son retour en Coupe du monde après 22 ans d'absence, emmenée par Arda Güler, âgé de 21 ans

* L'entraîneur Montella salue le talent de Guler, mais des inquiétudes subsistent quant à sa condition physique après sa récente blessure

* L'Australie pourrait aligner jusqu'à 17 débutants ; le sélectionneur Popovic mise sur l'énergie de son jeune effectif

par Philip O'Connor

Le jeune milieu offensif Arda Güler mènera une équipe turque pleine d’ambition lors de son retour en phase finale de la Coupe du monde, pour la première fois depuis plus de deux décennies, face à une sélection australienne débordant de jeunesse et d’énergie, samedi au BC Place de Vancouver pour leur premier match du groupe D.

Malgré de belles performances lors des Championnats d'Europe ces dernières années, la Turquie n'a plus participé à une Coupe du monde depuis sa demi-finale en 2002, et bien que Guler, âgé de 21 ans, ne fût même pas né à l'époque, il portera sur ses épaules les espoirs offensifs de sa nation passionnée de football. "Il a du talent, de l’intuition, une bonne lecture du jeu ; il sait quand ralentir, quand aller vers l’avant, et il sait marquer. Il a un visage innocent, mais il est très malin," a déclaré le sélectionneur turc Vincenzo Montella. "Il a du talent, il joue à un haut niveau et il gère très bien la pression."

CRAINTES LIÉES À UNE BLESSURE

Si les épaules de Güler sont peut-être assez larges pour porter ce fardeau, des inquiétudes subsistent quant à sa condition physique après qu’il s’est blessé aux ischio-jambiers en fin de saison avec le Real Madrid, ce qui l’a contraint à manquer la fin de la saison.

Ses apparitions contre la Macédoine du Nord et le Venezuela ont apaisé en partie ces craintes, mais la tâche de Güler ne sera pas facile, car la Turquie affrontera une équipe australienne qui s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar, où elle s’est inclinée face à l’Argentine, future vainqueure du tournoi.

L'Australie a procédé à de nombreux changements depuis et pourrait aligner 17 débutants en Coupe du monde lors de ce tournoi, dont deux joueurs n'ayant encore jamais été sélectionnés : l'attaquant Tete Yengi, 25 ans, qui évolue au Japon, et l'attaquant Cristian Volpato, 22 ans, qui a changé de nationalité pour passer de l'Italie à l'Australie juste avant le tournoi. "Je pense que la Turquie subit également une forte pression, car elle n’a plus participé à une grande compétition comme la Coupe du monde depuis 2002," a déclaré le défenseur australien Milos Degenek aux journalistes avant le match de samedi à Vancouver. "On attend beaucoup d’eux et la pression est forte, mais nous sommes tout à fait prêts à y faire face."

Avec les co-organisateurs, les États-Unis et le Paraguay, également dans leur groupe, ces deux jeunes équipes auront à cœur de bien démarrer samedi. Le sélectionneur australien Tony Popovic a déclaré qu’il ne pensait pas que le manque d’expérience relatif de ses joueurs les affecterait. "Ce que nous avons, c’est beaucoup d’exubérance juvénile, beaucoup de talents prometteurs, ce qui marque le début d’un nouveau cycle," a-t-il déclaré.

(Reportage Philip O'Connor; reportage additionnel Ian Ransom et Ece Toksabay; version française Clément Martinot)