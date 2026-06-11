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Football-L'Argentine convoque Senesi pour la Coupe du monde suite à la blessure de Balerdi
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 22:51

Le défenseur Marcos Senesi a été appelé en renfort dans l'équipe de l'Argentine, championne du monde en titre, en remplacement de Leonardo Balerdi, blessé, a annoncé jeudi la Fédération argentine de football (AFA).

Leonardo Balerdi, qui évolue à Marseille, a été écarté samedi de la sélection argentine de 26 joueurs après s'être blessé au mollet droit. "Marcos Senesi rejoint la sélection argentine pour la Coupe du monde de la FIFA 2026", a publié l'AFA sur X.

Marcos Senesi, âgé de 29 ans et qui compte trois sélections en équipe nationale, a rejoint le club de Premier League Tottenham Hotspur à l'expiration de son contrat avec Bournemouth.

Marcos Senesi n'a manqué qu'un seul match de Premier League, aidant Bournemouth à décrocher une qualification européenne pour la première fois après avoir terminé sixième.

Les tenants du titre débuteront leur campagne dans le groupe J contre l'Algérie mardi, avant d'affronter l'Autriche et la Jordanie.

(Rédigé par Mohamed Yossry au Caire; version française Clément Martinot)

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