Football-L'arbitre somalien Artan, privé d'entrée aux USA, manquera ses débuts en Coupe du monde

(Ajoute la réaction de la Fédération somalienne, les commentaires du commissaire du CBP, Rodney Scott)

Les États-Unis ont refusé l'entrée sur leur territoire à l'arbitre de football Omar Abdulkadir Artan, qui devait devenir le premier Somalien à officier lors d'un match de la Coupe du monde.

Un porte-parole de la FIFA a déclaré qu'Omar Abdulkadir Artan ne pourrait pas s'entraîner ni officier lors de la Coupe du monde 2026, qui débutera jeudi, après s'être vu refuser l'entrée aux États-Unis ce week-end.

Le gouvernement somalien a déclaré avoir tenté en vain de négocier avec les États-Unis et la FIFA afin qu'Omar Abdulkadir Artan puisse entrer sur le territoire américain, et s'est dit attristé par ce qui s'était passé.

"Ses exploits internationaux sont une source d’honneur et de fierté pour le peuple somalien", a déclaré le ministère somalien des Sports dans un communiqué.

Dans un communiqué de presse publié mardi, la Fédération somalienne de football a exprimé sa tristesse face à cette situation, qualifiant la nomination d’Artan de jalon important pour le pays, fruit d’années de dévouement, de professionnalisme et d’intégrité.

La fédération a aussi déclaré n'avoir reçu aucune explication officielle quant aux raisons pour lesquelles Artan s'était vu refuser l'entrée aux États-Unis, ajoutant qu'elle travaillait en étroite collaboration avec la Fifa et les autorités compétentes pour comprendre les circonstances de cette situation.

LA FIFA AFFIRME NE PAS ÊTRE IMPLIQUÉE DANS LES POLITIQUES D'IMMIGRATION

Un haut responsable somalien a déclaré à Reuters que les efforts diplomatiques se poursuivaient pour tenter de faire entrer Omar Abdulkadir Artan aux États-Unis pour le tournoi, mais n'a pas donné plus de détails. Un porte-parole de la FIFA a déclaré que l'organisation "n'intervient pas dans les procédures d'immigration du pays hôte, y compris les décisions relatives aux visas, et a été informée par les autorités que le statut d'Omar Abdulkadir Artan ne serait pas modifié pour le moment". Son site web n'indique pas quel match Omar Abdulkadir Artan devait arbitrer.

L'arbitre somalien a déclaré dans un communiqué que, malgré les circonstances, il restait optimiste et se concentrait sur les prochains défis de sa carrière d'arbitre.

"Je tiens à remercier la FIFA et la CAF (Confédération africaine de football) pour tout leur soutien et je m'engage à maintenir mon niveau d'arbitrage tout en me concentrant sur l'avenir", a-t-il déclaré.

LES POLITIQUES AMÉRICAINES SUSCITENT DES INQUIÉTUDES À L'APPROCHE DE LA COUPE DU MONDE

Le commissaire des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, Rodney Scott, a déclaré mardi que des voyageurs se voyaient régulièrement refuser l'entrée aux États-Unis parce qu'ils ne remplissaient pas les conditions d'entrée ou représentaient une menace.

Interrogé sur le refus d’entrée d’Omar Abdulkadir Artan, Rodney Scott a refusé de donner des détails.

"Je me fiche de savoir ce que vous faites dans la vie. La loi reste la loi", a déclaré Rodney Scott lors d'un événement organisé à Washington par le Center for Immigration Studies, qui milite pour une réduction des niveaux d'immigration.

"Si vous ne remplissez pas les conditions requises pour entrer dans le pays, nous ne vous laisserons pas entrer simplement parce que nous voulons que vous arbitriez un match."

Sans le nommer, le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) a déclaré dans un communiqué qu'un ressortissant somalien était arrivé samedi à l'aéroport international de Miami en provenance d'Istanbul et avait été jugé inadmissible en raison de problèmes liés à la vérification de ses antécédents.

L'agence n'a pas donné plus de détails sur ces préoccupations, mais a indiqué que l'arbitre avait été soumis à un contrôle supplémentaire de routine avant que son entrée ne lui soit refusée.

"Les décisions d’admissibilité sont prises au cas par cas en s’appuyant sur les informations disponibles au moment du contrôle en matière d’application de la loi, de sécurité nationale et d’immigration", a déclaré le CBP. Les politiques d'immigration strictes de l'administration Trump ont été un sujet de préoccupation à l'approche de la Coupe du monde. L'année dernière, Washington a imposé une interdiction générale de voyager aux ressortissants de 12 pays, dont la Somalie.

Omar Abdulkadir Artan, qui a été nommé meilleur arbitre masculin de la CAF pour 2025, disposait d'un visa valide, selon les médias.

(Rédigé par Peter Rutherford et David Holmes ; version française Olivier Cherfan)