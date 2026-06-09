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Football: L'arbitre somalien Artan interdit d'entrée aux États-Unis, ses débuts en Coupe du monde compromis
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 16:56

Des ballons de la coupe du Monde de la FIFA 2026

Des ballons de la coupe du Monde de la FIFA 2026

Les États-Unis ont refusé l'entrée sur leur territoire à ‌l'arbitre de football Omar Abdulkadir Artan, qui devait devenir le premier Somalien à officier lors d'un match de la Coupe ​du monde.

Un porte-parole de la FIFA a déclaré qu'Omar Abdulkadir Artan ne pourrait pas s'entraîner ni officier lors de la Coupe du monde 2026, qui débutera jeudi, après s'être vu refuser l'entrée aux États-Unis ce week-end.

Le gouvernement somalien a déclaré ​avoir tenté en vain de négocier avec les États-Unis et la FIFA afin qu'Omar Abdulkadir Artan puisse entrer sur le territoire américain, et s'est dit attristé ​par ce qui s'était passé.

"Ses exploits internationaux sont une source ⁠d’honneur et de fierté pour le peuple somalien", a déclaré le ministère somalien des Sports dans un communiqué.

LA ‌FIFA AFFIRME NE PAS ÊTRE IMPLIQUÉE DANS LES POLITIQUES D'IMMIGRATION

Un haut responsable somalien a déclaré à Reuters que les efforts diplomatiques se poursuivaient pour tenter de faire entrer Omar Abdulkadir Artan aux ​États-Unis pour le tournoi, mais n'a pas ‌donné plus de détails.

Un porte-parole de la FIFA a déclaré que l'organisation "n'intervient pas dans ⁠les procédures d'immigration du pays hôte, y compris les décisions relatives aux visas, et a été informée par les autorités que le statut d'Omar Abdulkadir Artan ne serait pas modifié pour le moment". Son site web n'indique pas quel match ⁠Omar Abdulkadir Artan devait ‌arbitrer.

L'arbitre somalien a déclaré dans un communiqué que, malgré les circonstances, il restait optimiste et se ⁠concentrait sur les prochains défis de sa carrière d'arbitre.

"Je tiens à remercier la FIFA et la CAF (Confédération africaine de ‌football) pour tout leur soutien et je m'engage à maintenir mon niveau d'arbitrage tout en me concentrant ⁠sur l'avenir", a-t-il déclaré.

LES POLITIQUES AMÉRICAINES SUSCITENT DES INQUIÉTUDES À L'APPROCHE DE LA COUPE ⁠DU MONDE

Sans le nommer, le ‌Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) a déclaré dans un communiqué qu'un ressortissant somalien était ​arrivé samedi à l'aéroport international de Miami en provenance d'Istanbul ‌et avait été jugé inadmissible en raison de problèmes liés à la vérification de ses antécédents.

L'agence n'a pas donné plus de détails sur ces ​préoccupations, mais a indiqué que l'arbitre avait été soumis à un contrôle supplémentaire de routine avant que son entrée ne lui soit refusée.

"Les décisions d’admissibilité sont prises au cas par cas en s’appuyant sur les informations disponibles au ⁠moment du contrôle en matière d’application de la loi, de sécurité nationale et d’immigration", a déclaré le CBP.

Les politiques d'immigration strictes de l'administration Trump ont été un sujet de préoccupation à l'approche de la Coupe du monde. L'année dernière, Washington a imposé une interdiction générale de voyager aux ressortissants de 12 pays, dont la Somalie.

Omar Abdulkadir Artan, qui a été nommé meilleur arbitre masculin de la CAF pour 2025, disposait d'un visa valide, selon les médias.

(Rédigé par Peter Rutherford et ​David Holmes ; version française Olivier Cherfan)

Sport
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1 commentaire

  • 17:11

    Quand DT va t'il nommer les arbitres ? Comme il le fait pour les juges etc ...... Ainsi les USA seront ils sur de gagner !!!

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