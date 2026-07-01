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Football-L'Angleterre n'a jamais abdiqué face à la RD Congo, se réjouit Tuchel
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 23:39

* Kane inscrit un doublé et sauve l'Angleterre face à la RD Congo

* Tuchel salue la mentalité de ses joueurs

* L'Angleterre affrontera le Mexique en huitièmes de finale

par Trevor Stynes

Longtemps menée au score face à la République démocratique du Congo mercredi, l'Angleterre n'a pas abdiqué et a évité in extremis une élimination dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde, grâce à un doublé de Harry Kane (2-1), un état d'esprit combatif apprécié par le sélectionneur Thomas Tuchel.

La RD Congo a pris l'avantage dès le début du match et était en passe de créer l'une des plus grandes surprises de l'histoire de la Coupe du monde, avant que Harry Kane ne vienne à la rescousse de l'équipe anglaise et lui permette de rejoindre le Mexique, pays co-organisateur, en huitièmes de finale.

"Aujourd’hui, cette équipe n’a pas accepté la défaite comme une fatalité", a déclaré Thomas Tuchel à propos de ses joueurs. "Cela me rend très fier car ils ont fait ce qu’il fallait. Ça a été difficile aujourd’hui. Ils se sont montrés à la hauteur, et nous avons décroché une victoire méritée", a-t-il poursuivi.

"On n’abandonne pas, on n’abandonne pas. C’est ça, l’esprit de cette équipe. Comme je l’ai dit, elle n'a pas accepté la défaite et c’est tellement gratifiant de ressentir ça depuis le banc en tant qu’entraîneur".

L'Angleterre a semblé en grande difficulté pendant plus d'une heure, jusqu'à l'égalisation de Harry Kane, les offensives anglaises se heurtant souvent au gardien congolais Lionel Mpasi, auteur d'une belle prestation.

Thomas Tuchel a estimé que son équipe aurait dû revenir au score bien plus tôt. "Je pense que le score à la mi-temps n’était pas juste", a-t-il déclaré devant les journalistes. "Nous avons encaissé un but très tôt, ce qui a compliqué les choses encore davantage. Je pense que nous n’avons pas bien mis en place notre pressing pendant les 15 à 20 premières minutes."

"J'ai vu une équipe plus forte prendre de plus en plus d'ascendant, attaquant avec une liberté et une intensité croissantes", a ajouté l'Allemand. "Nous n'avons jamais lâché, et en deuxième mi-temps, nous avons poussé, poussé, encore poussé - mais le gardien était infranchissable, avec des arrêts tout bonnement incroyables."

Le sélectionneur de l'Angleterre, qui a harangué à plusieurs reprises ses joueurs depuis le banc de touche mercredi, a apprécié que ceux-ci n'ont "pas joué avec la peur au ventre, mais avec détermination". "Nous ne nous sommes tout simplement pas résignés", a-t-il salué.

Se projetant vers le huitième de finale face au Mexique, dimanche, Thomas Tuchel a déclaré qu'il s'agissait probablement de "l’un des plus beaux matchs, l’un des plus passionnants qu’on puisse imaginer : affronter le Mexique à l’Azteca".

Il a toutefois relevé que "de nombreux obstacles" attendaient la sélection anglaise. "L’altitude constituera bien sûr un gros désavantage, car nous ne pouvons pas nous y adapter physiquement en quatre jours. C’est tout simplement impossible."

(Rédigé par Trevor Stynes; version française Clément Martinot, édité par Jean Terzian)

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