Football-L'amnistie supplémentaire rend moins probable la déception en finale du Mondial

par Mark Gleeson

Même si trois cartons rouges ont été distribués lors du match d'ouverture de jeudi, le risque de voir des joueurs manquer la finale de la Coupe du monde pour cause de suspension a été considérablement réduit depuis que la FIFA a instauré une mesure d'amnistie supplémentaire pour la phase finale de 2026.

L'arbitre brésilien Wilton Sampaio a expulsé trois joueurs lors de la victoire 2-0 du Mexique, co-organisateur de la compétition, face à l'Afrique du Sud – soit un de moins que le total des expulsions enregistrées tout au long de la phase finale de 2022 au Qatar.

Les cartons rouges entraînent automatiquement une suspension d’un match, qui peut être alourdie en cas de comportement violent par la commission disciplinaire de la FIFA. Mais les suspensions les plus courantes pendant le tournoi résulteront très certainement de l’accumulation de cartons jaunes, et c’est là que l’instance dirigeante du football mondial a cherché à offrir une marge de manœuvre.

Lors des grands tournois, les joueurs avertis à deux reprises lors de matches distincts écopent d’une suspension d’un match – une source de déception pour certains par le passé, lorsque les cartons étaient maintenus tout au long du tournoi.

L'Allemand Michael Ballack a manqué la finale de 2002 après avoir reçu son deuxième carton jaune du tournoi pour une faute tactique lors de la victoire en demi-finale contre la Corée du Sud. Privés de leur meneur de jeu pour la finale, les Allemands s'étaient inclinés 2-0 face au Brésil.

AMNISTIE SUPPLÉMENTAIRE POUR LES CARTONS JAUNES

En 1990, Claudio Caniggia a connu le même sort. Après avoir inscrit le but égalisateur de l'Argentine en demi-finale contre l'Italie, pays hôte, il a reçu un carton jaune en fin de match pour une main délibérée qui, ajoutée au carton jaune qu'il avait reçu plus tôt dans le tournoi, l'a écarté de la finale où l'Argentine s'est inclinée face à l'Allemagne.

À partir de la Coupe du monde 2010, les cartons jaunes ont été effacés après les quarts de finale, mettant ainsi fin à toute possibilité pour un joueur d’être suspendu pour la finale en raison d’une accumulation de cartons jaunes.

Pour le tournoi élargi de 2026, la FIFA est allée encore plus loin et a introduit une amnistie supplémentaire pour les cartons jaunes, effaçant ainsi le compteur à deux reprises.

Les dossiers disciplinaires des joueurs ayant reçu un carton jaune après la phase de groupes de trois matchs seront désormais effacés afin qu'ils entament la phase éliminatoire directe avec un dossier vierge.

Il en ira de même après les quarts de finale, qui constituent en réalité la troisième phase éliminatoire directe de ce tournoi à 48 équipes.

La FIFA avait déjà fait preuve de clémence lors des phases de qualification lorsque Cristiano Ronaldo aurait dû écoper d’une suspension de trois matches en vertu de son code disciplinaire pour conduite violente après avoir donné un coup de coude à l’Irlandais Dara O’Shea lors de l’avant-dernier match de qualification du Portugal à Dublin en novembre.

Au lieu de cela, la commission disciplinaire de la FIFA a déclaré que, comme le joueur n'avait pas reçu de carton rouge lors de ses 225 autres sélections, il ne serait suspendu que pour un match – garantissant ainsi sa disponibilité pour le Portugal lors de son premier match de la Coupe du monde dans le groupe K contre la République démocratique du Congo à Houston mardi.

(Rédigé par Mark Gleeson à Atlanta; version française Clément Martinot)